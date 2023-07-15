Губернатор Моор поздравил металлургов с профессиональным праздником

Сообщение с поздравлениями Моор опубликовал в своем telegram-канале
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников металлургического комплекса с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение глава региона опубликовал в социальных сетях.
«Сегодня металлурги принимают поздравления с праздником. Желаю всем представителям этой профессии производственных успехов, здоровья и удачи», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что уральских металлургов с праздником поздравил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Полпред пожелал им счастья, благополучия и добра.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.