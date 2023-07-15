15 июля 2023
14 июля 2023

Губернатор Моор поздравил металлургов с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Сообщение с поздравлениями Моор опубликовал в своем telegram-канале Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников металлургического комплекса с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение глава региона опубликовал в социальных сетях.

«Сегодня металлурги принимают поздравления с праздником. Желаю всем представителям этой профессии производственных успехов, здоровья и удачи», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что уральских металлургов с праздником поздравил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Полпред пожелал им счастья, благополучия и добра.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников металлургического комплекса с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение глава региона опубликовал в социальных сетях. «Сегодня металлурги принимают поздравления с праздником. Желаю всем представителям этой профессии производственных успехов, здоровья и удачи», — написал губернатор в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что уральских металлургов с праздником поздравил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Полпред пожелал им счастья, благополучия и добра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...