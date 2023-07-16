Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем металлурга

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Владимир Якушев в Доме добровольцев СО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев пожелал уральским металлургам счастья, благополучия и добра Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 16 июля поздравил уральцев с Днем металлурга. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что металлургия УрФО демонстрирует уверенный рост отрасли.

«Появились задачи по наращиванию объемов продукции и повышению ее конкурентоспособности, созданию отечественных технологий и комплектующих, подготовке квалифицированных кадров для промышленности. Металлургия Уральского федерального округа планомерно их решает. Демонстрирует уверенный рост отрасли и готовность к достижению еще больших результатов», — заявил Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента России в УрФО пожелал уральским металлургам счастья, благополучия и добра. «Сердечно благодарю вас за труд и высокий профессионализм!» — добавил Владимир Якушев.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 16 июля поздравил уральцев с Днем металлурга. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что металлургия УрФО демонстрирует уверенный рост отрасли. «Появились задачи по наращиванию объемов продукции и повышению ее конкурентоспособности, созданию отечественных технологий и комплектующих, подготовке квалифицированных кадров для промышленности. Металлургия Уральского федерального округа планомерно их решает. Демонстрирует уверенный рост отрасли и готовность к достижению еще больших результатов», — заявил Владимир Якушев. Полномочный представитель президента России в УрФО пожелал уральским металлургам счастья, благополучия и добра. «Сердечно благодарю вас за труд и высокий профессионализм!» — добавил Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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