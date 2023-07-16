Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем металлурга

16 июля 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев пожелал уральским металлургам счастья, благополучия и добра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 16 июля поздравил уральцев с Днем металлурга. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что металлургия УрФО демонстрирует уверенный рост отрасли. «Появились задачи по наращиванию объемов продукции и повышению ее конкурентоспособности, созданию отечественных технологий и комплектующих, подготовке квалифицированных кадров для промышленности. Металлургия Уральского федерального округа планомерно их решает. Демонстрирует уверенный рост отрасли и готовность к достижению еще больших результатов», — заявил Владимир Якушев. Полномочный представитель президента России в УрФО пожелал уральским металлургам счастья, благополучия и добра. «Сердечно благодарю вас за труд и высокий профессионализм!» — добавил Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 16 июля поздравил уральцев с Днем металлурга. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что металлургия УрФО демонстрирует уверенный рост отрасли. «Появились задачи по наращиванию объемов продукции и повышению ее конкурентоспособности, созданию отечественных технологий и комплектующих, подготовке квалифицированных кадров для промышленности. Металлургия Уральского федерального округа планомерно их решает. Демонстрирует уверенный рост отрасли и готовность к достижению еще больших результатов», — заявил Владимир Якушев. Полномочный представитель президента России в УрФО пожелал уральским металлургам счастья, благополучия и добра. «Сердечно благодарю вас за труд и высокий профессионализм!» — добавил Владимир Якушев.