16 июля 2023
15 июля 2023

В ХМАО закрывают скандальный аквапарк до начала учебного года

© Служба новостей «URA.RU»
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Аквапарк "Лимпопо". Екатеринбург, аквапарк лимпопо, лимпопо
Аквапарк в Ханты-Мансийске закроют 1 августа Фото:

В Ханты-Мансийске закрывают аквапарк Ледового дворца спорта. «Юграмегаспорт» на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил, что в спортивном учреждении будет проходить профилактический ремонт.

«С 1 августа аквапарк Ледового дворца спорта, традиционно закрывается на ремонтные работы. Ждем посетителей в обновленных бассейнах в новом сезоне — в сентябре», — указано в публикации.

Несколько лет назад в этом учреждении разгорелся скандал из-за видео, на котором уборщицы сливали воду после мытья полов в бассейн. В июле на странице «НЕ Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте» жители столицы округа жаловались на отсутствие лежаков, грязные полы и воду в бассейнах.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО планируют открыть аквапарк в Нефтеюганске (ХМАО), закрытый в конце 2022 года из-за угрозы обрушения. В настоящее время ввели в эксплуатацию три зала спортучреждения.

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В Ханты-Мансийске закрывают аквапарк Ледового дворца спорта. «Юграмегаспорт» на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил, что в спортивном учреждении будет проходить профилактический ремонт. «С 1 августа аквапарк Ледового дворца спорта, традиционно закрывается на ремонтные работы. Ждем посетителей в обновленных бассейнах в новом сезоне — в сентябре», — указано в публикации. Несколько лет назад в этом учреждении разгорелся скандал из-за видео, на котором уборщицы сливали воду после мытья полов в бассейн. В июле на странице «НЕ Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте» жители столицы округа жаловались на отсутствие лежаков, грязные полы и воду в бассейнах. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО планируют открыть аквапарк в Нефтеюганске (ХМАО), закрытый в конце 2022 года из-за угрозы обрушения. В настоящее время ввели в эксплуатацию три зала спортучреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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