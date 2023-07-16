В ХМАО закрывают скандальный аквапарк до начала учебного года

Аквапарк в Ханты-Мансийске закроют 1 августа Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ханты-Мансийске закрывают аквапарк Ледового дворца спорта. «Юграмегаспорт» на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил, что в спортивном учреждении будет проходить профилактический ремонт.

«С 1 августа аквапарк Ледового дворца спорта, традиционно закрывается на ремонтные работы. Ждем посетителей в обновленных бассейнах в новом сезоне — в сентябре», — указано в публикации.

Несколько лет назад в этом учреждении разгорелся скандал из-за видео, на котором уборщицы сливали воду после мытья полов в бассейн. В июле на странице «НЕ Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте» жители столицы округа жаловались на отсутствие лежаков, грязные полы и воду в бассейнах.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО планируют открыть аквапарк в Нефтеюганске (ХМАО), закрытый в конце 2022 года из-за угрозы обрушения. В настоящее время ввели в эксплуатацию три зала спортучреждения.