Теперь коляски с детьми придется носить в руках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Березниках (Пермский край) неизвестные спилили пандус для колясок, который был расположен на ступенях в городе. О случившемся местные жители рассказали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Еврохим срезали рельсы для колясок. Срезают все регулярно: урны, скамейки, решетки канализационные… Но это в первый раз. Сейчас местами торчат штыри», — написал автор поста.

Местные жители возмутились в комментариях. «Я вообще не понимаю, сколько это будет продолжаться? Украли все канализационные решетки, урны. Сейчас срезали пандусы для съезда колясок. Скоро доберутся до домов», — написала в комментариях Анна Колпакова.

Теперь родителям придется в руках носить коляски с детьми по ступенькам Сообщество «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте»