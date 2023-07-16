16 июля 2023

В Пермском крае вандалы спилили пандус для колясок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, кот, ступени, бродячие животные
Теперь коляски с детьми придется носить в руках Фото:

В Березниках (Пермский край) неизвестные спилили пандус для колясок, который был расположен на ступенях в городе. О случившемся местные жители рассказали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Еврохим срезали рельсы для колясок. Срезают все регулярно: урны, скамейки, решетки канализационные… Но это в первый раз. Сейчас местами торчат штыри», — написал автор поста.

Местные жители возмутились в комментариях. «Я вообще не понимаю, сколько это будет продолжаться? Украли все канализационные решетки, урны. Сейчас срезали пандусы для съезда колясок. Скоро доберутся до домов», — написала в комментариях Анна Колпакова.

Теперь родителям придется в руках носить коляски с детьми по ступенькам
Теперь родителям придется в руках носить коляски с детьми по ступенькам
От пандуса остались только крепления
От пандуса остались только крепления

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В Березниках (Пермский край) неизвестные спилили пандус для колясок, который был расположен на ступенях в городе. О случившемся местные жители рассказали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «В микрорайоне Еврохим срезали рельсы для колясок. Срезают все регулярно: урны, скамейки, решетки канализационные… Но это в первый раз. Сейчас местами торчат штыри», — написал автор поста. Местные жители возмутились в комментариях. «Я вообще не понимаю, сколько это будет продолжаться? Украли все канализационные решетки, урны. Сейчас срезали пандусы для съезда колясок. Скоро доберутся до домов», — написала в комментариях Анна Колпакова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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