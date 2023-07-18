Песков раскрыл, кому Москва бесплатно доставит зерно

Песков: Россия планирует бесплатно поставлять зерно африканским странам
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Путин. Архив, песков дмитрий, портрет
Контакты между РФ и странами Африки по зерновому вопросу продолжаются, отметил Дмитрий Песков
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия планирует поставлять зерно африканским странам, несмотря на уход из сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Безусловно [Россия готова бесплатно поставлять зерно].<…> Мы находимся в контакте со странами Африки. <…> Будет возможность обсудить проблему [с поставкой зерна]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В рамках нее поставлялось зерно в бедные страны мира. Москва покинула сделку из-за несоблюдения ее условий.

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Россия планирует поставлять зерно африканским странам, несмотря на уход из сделки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Безусловно [Россия готова бесплатно поставлять зерно].<…> Мы находимся в контакте со странами Африки. <…> Будет возможность обсудить проблему [с поставкой зерна]», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. В рамках нее поставлялось зерно в бедные страны мира. Москва покинула сделку из-за несоблюдения ее условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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