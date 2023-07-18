Aydinlik: Киев будет терять по 16 млн долларов в день из-за приостановки зерновой сделки

Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц после выхода РФ из зерновой сделки. В день же траты будут составлять 16 миллионов. Об этом сообщают турецкие журналисты.
«Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц, если [зерновая] сделка не будет достигнута», — передают авторы издания Aydinlik. Данная сумма выходит с учетом экспорта зерна через речные и черноморские порты. Большая часть зерна проходит через водный путь.
Россия официально вышла из зерновой сделки 17 июля. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и МИД России, передает RT. Сам российский глава отмечал, что Москва готова вернуться в сделку, если будут выполнены договоренности. Президент Турции Реджеп Эрдоган готов договориться с Путиным о возобновлении сделки. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов осуществлять зерновую сделку и без участия РФ. В США же хотят продления сделки, пишет Life.
Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц после выхода РФ из зерновой сделки. В день же траты будут составлять 16 миллионов. Об этом сообщают турецкие журналисты. «Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц, если [зерновая] сделка не будет достигнута», — передают авторы издания Aydinlik. Данная сумма выходит с учетом экспорта зерна через речные и черноморские порты. Большая часть зерна проходит через водный путь. Россия официально вышла из зерновой сделки 17 июля. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и МИД России, передает RT. Сам российский глава отмечал, что Москва готова вернуться в сделку, если будут выполнены договоренности. Президент Турции Реджеп Эрдоган готов договориться с Путиным о возобновлении сделки. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов осуществлять зерновую сделку и без участия РФ. В США же хотят продления сделки, пишет Life.