Aydinlik: Киев будет терять по 16 млн долларов в день из-за приостановки зерновой сделки

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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка
Украина будет тратить по 500 миллионов долларов в месяц за экспорт зерна через порты, пишут авторы Aydinlik Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц после выхода РФ из зерновой сделки. В день же траты будут составлять 16 миллионов. Об этом сообщают турецкие журналисты.

«Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц, если [зерновая] сделка не будет достигнута», — передают авторы издания Aydinlik. Данная сумма выходит с учетом экспорта зерна через речные и черноморские порты. Большая часть зерна проходит через водный путь.

Россия официально вышла из зерновой сделки 17 июля. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и МИД России, передает RT. Сам российский глава отмечал, что Москва готова вернуться в сделку, если будут выполнены договоренности. Президент Турции Реджеп Эрдоган готов договориться с Путиным о возобновлении сделки. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов осуществлять зерновую сделку и без участия РФ. В США же хотят продления сделки, пишет Life.

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Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц после выхода РФ из зерновой сделки. В день же траты будут составлять 16 миллионов. Об этом сообщают турецкие журналисты. «Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц, если [зерновая] сделка не будет достигнута», — передают авторы издания Aydinlik. Данная сумма выходит с учетом экспорта зерна через речные и черноморские порты. Большая часть зерна проходит через водный путь. Россия официально вышла из зерновой сделки 17 июля. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и МИД России, передает RT. Сам российский глава отмечал, что Москва готова вернуться в сделку, если будут выполнены договоренности. Президент Турции Реджеп Эрдоган готов договориться с Путиным о возобновлении сделки. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов осуществлять зерновую сделку и без участия РФ. В США же хотят продления сделки, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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