Aydinlik: Киев будет терять по 16 млн долларов в день из-за приостановки зерновой сделки

18 июля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Украина будет тратить по 500 миллионов долларов в месяц за экспорт зерна через порты, пишут авторы Aydinlik Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц после выхода РФ из зерновой сделки. В день же траты будут составлять 16 миллионов. Об этом сообщают турецкие журналисты. «Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц, если [зерновая] сделка не будет достигнута», — передают авторы издания Aydinlik. Данная сумма выходит с учетом экспорта зерна через речные и черноморские порты. Большая часть зерна проходит через водный путь. Россия официально вышла из зерновой сделки 17 июля. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и МИД России, передает RT. Сам российский глава отмечал, что Москва готова вернуться в сделку, если будут выполнены договоренности. Президент Турции Реджеп Эрдоган готов договориться с Путиным о возобновлении сделки. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов осуществлять зерновую сделку и без участия РФ. В США же хотят продления сделки, пишет Life .

Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц после выхода РФ из зерновой сделки. В день же траты будут составлять 16 миллионов. Об этом сообщают турецкие журналисты. «Украина будет терять 500 миллионов долларов в месяц, если [зерновая] сделка не будет достигнута», — передают авторы издания Aydinlik. Данная сумма выходит с учетом экспорта зерна через речные и черноморские порты. Большая часть зерна проходит через водный путь. Россия официально вышла из зерновой сделки 17 июля. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и МИД России, передает RT. Сам российский глава отмечал, что Москва готова вернуться в сделку, если будут выполнены договоренности. Президент Турции Реджеп Эрдоган готов договориться с Путиным о возобновлении сделки. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов осуществлять зерновую сделку и без участия РФ. В США же хотят продления сделки, пишет Life.