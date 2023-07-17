В Нижневартовске (ХМАО) проходят массовые облавы силовиков. Такой информацией поделились очевидцы в соцсетях.
«По всему городу идут массовые облавы. Подписчики сообщают о работе ОМОНа на улице 60 лет Октября в районе храма, на улицах Нововартовской и Мира у Оби, в старом», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
В пресс-службе МВД ХМАО сообщили, что в городе проводятся оперативные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) задержан международный террорист. Операция проводилась совместными силами ФСБ Тюменской области и УМВД ХМАО.
В Нижневартовске (ХМАО) проходят массовые облавы силовиков. Такой информацией поделились очевидцы в соцсетях. «По всему городу идут массовые облавы. Подписчики сообщают о работе ОМОНа на улице 60 лет Октября в районе храма, на улицах Нововартовской и Мира у Оби, в старом», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». В пресс-службе МВД ХМАО сообщили, что в городе проводятся оперативные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Подробности уточняются. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) задержан международный террорист. Операция проводилась совместными силами ФСБ Тюменской области и УМВД ХМАО.