17 июля 2023

Жители Нижневартовска сообщают о массовых облавах силовиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
Силовики работают на улицах 60 лет Октября, Нововартовской и Мира Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) проходят массовые облавы силовиков. Такой информацией поделились очевидцы в соцсетях.

«По всему городу идут массовые облавы. Подписчики сообщают о работе ОМОНа на улице 60 лет Октября в районе храма, на улицах Нововартовской и Мира у Оби, в старом», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

В пресс-службе МВД ХМАО сообщили, что в городе проводятся оперативные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) задержан международный террорист. Операция проводилась совместными силами ФСБ Тюменской области и УМВД ХМАО.

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В Нижневартовске (ХМАО) проходят массовые облавы силовиков. Такой информацией поделились очевидцы в соцсетях. «По всему городу идут массовые облавы. Подписчики сообщают о работе ОМОНа на улице 60 лет Октября в районе храма, на улицах Нововартовской и Мира у Оби, в старом», — сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». В пресс-службе МВД ХМАО сообщили, что в городе проводятся оперативные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Подробности уточняются. Ранее сообщалось, что в Нижневартовске (ХМАО) задержан международный террорист. Операция проводилась совместными силами ФСБ Тюменской области и УМВД ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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