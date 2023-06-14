Силовики Тюменской области и ХМАО задержали международного террориста в Нижневартовске

В Нижневартовске задержан сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ России по Тюменской области сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал».
«Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по г. Нижневартовску задержан скрывавшийся от наказания гражданин России Хусаинов, являющийся активным участником МТО „Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами“. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения Ислама», — говорится в сообщении.
Известно, что задержанный ранее был признан виновным в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. В 2017 году ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в колонии общего режима.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!