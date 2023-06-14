Силовики Тюменской области и ХМАО задержали международного террориста в Нижневартовске

14 июня 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Мужчину ранее судили за возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске задержан сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ России по Тюменской области сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал». «Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по г. Нижневартовску задержан скрывавшийся от наказания гражданин России Хусаинов, являющийся активным участником МТО „Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами“. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения Ислама», — говорится в сообщении. Известно, что задержанный ранее был признан виновным в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. В 2017 году ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в колонии общего режима.

В Нижневартовске задержан сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ России по Тюменской области сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал». «Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по г. Нижневартовску задержан скрывавшийся от наказания гражданин России Хусаинов, являющийся активным участником МТО „Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами“. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения Ислама», — говорится в сообщении. Известно, что задержанный ранее был признан виновным в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. В 2017 году ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в колонии общего режима.