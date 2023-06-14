Силовики Тюменской области и ХМАО задержали международного террориста в Нижневартовске

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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, уаз, задержанный, клетка
Мужчину ранее судили за возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства Фото:

В Нижневартовске задержан сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ России по Тюменской области сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал».

«Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по г. Нижневартовску задержан скрывавшийся от наказания гражданин России Хусаинов, являющийся активным участником МТО „Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами“. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения Ислама», — говорится в сообщении.

Известно, что задержанный ранее был признан виновным в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. В 2017 году ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в колонии общего режима.

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В Нижневартовске задержан сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ России по Тюменской области сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал». «Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по г. Нижневартовску задержан скрывавшийся от наказания гражданин России Хусаинов, являющийся активным участником МТО „Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами“. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения Ислама», — говорится в сообщении. Известно, что задержанный ранее был признан виновным в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. В 2017 году ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в колонии общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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