03 июля 2023

Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов представил программу сокращения госрасходов на заседании комиссии по бюджетным проектировкам Фото:

Минфин предложили реализовать программу «фронтального сокращения» госрасходов, заложенных в бюджет на следующий год. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По замыслу авторов, федеральным ведомствам необходимо урезать расходы на 10%.

«Антон Силуанов предложил урезать траты ведомств на 10 процентов. Речь идет о незащищенных расходах бюджета, за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных. А высвободившиеся средства могут быть перераспределены», — передают «Ведомости», ссылаясь на правительственные источники.

По данным собеседников издания, необходимость «фронтального сокращения» вызвана растущим разрывом между расходами и доходами. Эксперты отмечают, что перед запуском проекта Минфину еще предстоит дорабатывать собственные предложения.

Ранее стало известно, что в РФ планируют вернуть налог на сверхприбыль, если в стране возникнет большой дефицит бюджета. Об этом заявлял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. По мнению Силуанова, это нововведение на постоянной основе является нецелесообразным.

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Минфин предложили реализовать программу «фронтального сокращения» госрасходов, заложенных в бюджет на следующий год. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По замыслу авторов, федеральным ведомствам необходимо урезать расходы на 10%. «Антон Силуанов предложил урезать траты ведомств на 10 процентов. Речь идет о незащищенных расходах бюджета, за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных. А высвободившиеся средства могут быть перераспределены», — передают «Ведомости», ссылаясь на правительственные источники. По данным собеседников издания, необходимость «фронтального сокращения» вызвана растущим разрывом между расходами и доходами. Эксперты отмечают, что перед запуском проекта Минфину еще предстоит дорабатывать собственные предложения. Ранее стало известно, что в РФ планируют вернуть налог на сверхприбыль, если в стране возникнет большой дефицит бюджета. Об этом заявлял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. По мнению Силуанова, это нововведение на постоянной основе является нецелесообразным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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