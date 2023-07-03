Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета 04 июля 2023 в 04:05 Размер текста - 17 + Антон Силуанов представил программу сокращения госрасходов на заседании комиссии по бюджетным проектировкам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минфин предложили реализовать программу «фронтального сокращения» госрасходов, заложенных в бюджет на следующий год. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По замыслу авторов, федеральным ведомствам необходимо урезать расходы на 10%. «Антон Силуанов предложил урезать траты ведомств на 10 процентов. Речь идет о незащищенных расходах бюджета, за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных. А высвободившиеся средства могут быть перераспределены», — передают «Ведомости», ссылаясь на правительственные источники. По данным собеседников издания, необходимость «фронтального сокращения» вызвана растущим разрывом между расходами и доходами. Эксперты отмечают, что перед запуском проекта Минфину еще предстоит дорабатывать собственные предложения. Ранее стало известно, что в РФ планируют вернуть налог на сверхприбыль, если в стране возникнет большой дефицит бюджета. Об этом заявлял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. По мнению Силуанова, это нововведение на постоянной основе является нецелесообразным. Минфин предложили реализовать программу «фронтального сокращения» госрасходов, заложенных в бюджет на следующий год. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По замыслу авторов, федеральным ведомствам необходимо урезать расходы на 10%. «Антон Силуанов предложил урезать траты ведомств на 10 процентов. Речь идет о незащищенных расходах бюджета, за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных. А высвободившиеся средства могут быть перераспределены», — передают «Ведомости», ссылаясь на правительственные источники. По данным собеседников издания, необходимость «фронтального сокращения» вызвана растущим разрывом между расходами и доходами. Эксперты отмечают, что перед запуском проекта Минфину еще предстоит дорабатывать собственные предложения. Ранее стало известно, что в РФ планируют вернуть налог на сверхприбыль, если в стране возникнет большой дефицит бюджета. Об этом заявлял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. По мнению Силуанова, это нововведение на постоянной основе является нецелесообразным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям