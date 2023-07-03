Минфин предложил программу сокращения расходов бюджета

Минфин предложили реализовать программу «фронтального сокращения» госрасходов, заложенных в бюджет на следующий год. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По замыслу авторов, федеральным ведомствам необходимо урезать расходы на 10%.
«Антон Силуанов предложил урезать траты ведомств на 10 процентов. Речь идет о незащищенных расходах бюджета, за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных. А высвободившиеся средства могут быть перераспределены», — передают «Ведомости», ссылаясь на правительственные источники.
По данным собеседников издания, необходимость «фронтального сокращения» вызвана растущим разрывом между расходами и доходами. Эксперты отмечают, что перед запуском проекта Минфину еще предстоит дорабатывать собственные предложения.
Ранее стало известно, что в РФ планируют вернуть налог на сверхприбыль, если в стране возникнет большой дефицит бюджета. Об этом заявлял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. По мнению Силуанова, это нововведение на постоянной основе является нецелесообразным.
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