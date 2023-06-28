28 июня 2023

В России предложили увеличить налоги для богатых москвичей

Депутат Чернышов предложил поднять ставку НДФЛ для богатых до 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Привлеченные средства должны направлять на развитие города и в фонды помощи детям, заявил Чернышов Фото:

Ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) для «богатых москвичей», чей ежегодный заработок превышает 25 млн рублей, должна быть увеличена до 20%. Такую инициативу направил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше двух миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%», — заявил Борис Чернышов в своем telegram-канале. По его мнению, новые ставки коснутся в основном «богатых жителей Москвы».

Также депутат отметил, что в России уже действует прогрессивная налоговая шкала. По повышенной 15-процентной ставке взимаются налоги с россиян, которые зарабатывают более пяти млн в год.

Парламентарий считает, что будет справедливым взимать дополнительные налоги с жителей Патриарших прудов, являющихся символом праздной и роскошной жизни, и направлять эти средства на развитие «менее популярных районов». Благоустройство городов, новые парки и детские площадки должны финансироваться, в том числе с помощью «налога на богатство», заявил он. Также Чернышов предлагает, чтобы дополнительные поступления в бюджет направлялись в фонды помощи детям и на финансирование программ развития окраинных районов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с URA.RU также предлагал поднять налоги для богатых. Однако, по его мнению, средства должны были направляться на нужды спецоперации на Украине. В Минфине РФ допустили возвращение налога на сверхприбыль при большом дефиците бюджета.

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Ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) для «богатых москвичей», чей ежегодный заработок превышает 25 млн рублей, должна быть увеличена до 20%. Такую инициативу направил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше двух миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%», — заявил Борис Чернышов в своем telegram-канале. По его мнению, новые ставки коснутся в основном «богатых жителей Москвы». Также депутат отметил, что в России уже действует прогрессивная налоговая шкала. По повышенной 15-процентной ставке взимаются налоги с россиян, которые зарабатывают более пяти млн в год. Парламентарий считает, что будет справедливым взимать дополнительные налоги с жителей Патриарших прудов, являющихся символом праздной и роскошной жизни, и направлять эти средства на развитие «менее популярных районов». Благоустройство городов, новые парки и детские площадки должны финансироваться, в том числе с помощью «налога на богатство», заявил он. Также Чернышов предлагает, чтобы дополнительные поступления в бюджет направлялись в фонды помощи детям и на финансирование программ развития окраинных районов. Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с URA.RU также предлагал поднять налоги для богатых. Однако, по его мнению, средства должны были направляться на нужды спецоперации на Украине. В Минфине РФ допустили возвращение налога на сверхприбыль при большом дефиците бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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