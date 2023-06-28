В России предложили увеличить налоги для богатых москвичей

Депутат Чернышов предложил поднять ставку НДФЛ для богатых до 20%

29 июня 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

Привлеченные средства должны направлять на развитие города и в фонды помощи детям, заявил Чернышов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) для «богатых москвичей», чей ежегодный заработок превышает 25 млн рублей, должна быть увеличена до 20%. Такую инициативу направил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше двух миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%», — заявил Борис Чернышов в своем telegram-канале . По его мнению, новые ставки коснутся в основном «богатых жителей Москвы». Также депутат отметил, что в России уже действует прогрессивная налоговая шкала. По повышенной 15-процентной ставке взимаются налоги с россиян, которые зарабатывают более пяти млн в год. Парламентарий считает, что будет справедливым взимать дополнительные налоги с жителей Патриарших прудов, являющихся символом праздной и роскошной жизни, и направлять эти средства на развитие «менее популярных районов». Благоустройство городов, новые парки и детские площадки должны финансироваться, в том числе с помощью «налога на богатство», заявил он. Также Чернышов предлагает, чтобы дополнительные поступления в бюджет направлялись в фонды помощи детям и на финансирование программ развития окраинных районов. Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с URA.RU также предлагал поднять налоги для богатых. Однако, по его мнению, средства должны были направляться на нужды спецоперации на Украине. В Минфине РФ допустили возвращение налога на сверхприбыль при большом дефиците бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ставка налога на доход физических лиц (НДФЛ) для «богатых москвичей», чей ежегодный заработок превышает 25 млн рублей, должна быть увеличена до 20%. Такую инициативу направил главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. «Для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше двух миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%», — заявил Борис Чернышов в своем telegram-канале. По его мнению, новые ставки коснутся в основном «богатых жителей Москвы». Также депутат отметил, что в России уже действует прогрессивная налоговая шкала. По повышенной 15-процентной ставке взимаются налоги с россиян, которые зарабатывают более пяти млн в год. Парламентарий считает, что будет справедливым взимать дополнительные налоги с жителей Патриарших прудов, являющихся символом праздной и роскошной жизни, и направлять эти средства на развитие «менее популярных районов». Благоустройство городов, новые парки и детские площадки должны финансироваться, в том числе с помощью «налога на богатство», заявил он. Также Чернышов предлагает, чтобы дополнительные поступления в бюджет направлялись в фонды помощи детям и на финансирование программ развития окраинных районов. Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов в беседе с URA.RU также предлагал поднять налоги для богатых. Однако, по его мнению, средства должны были направляться на нужды спецоперации на Украине. В Минфине РФ допустили возвращение налога на сверхприбыль при большом дефиците бюджета.