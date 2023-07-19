19 июля 2023
18 июля 2023

Врачи из ХМАО продолжают помогать жителям ДНР после выписки

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи сургутского кардиоцентра продолжают следить за здоровьем жителей ДНР Фото:

Врачи сургутского кардиоцентра продолжают поддерживать связь с жителями Макеевки (ДНР), которых выписали после оказания медицинских услуг. Об этом сообщили в социальных сетях.

«С момента выписки жителей Макеевки прошло уже несколько месяцев, но врачи все также продолжают поддерживать с ними связь. Ольга Золотенкова, заведующая отделением медицинской реабилитации, помогает своим пациентам и отвечает на все их вопросы. Макеевчане благодарны окружному кардиоцентру за оказанную помощь и заботу, и выражают свои теплые пожелания всем сотрудникам больницы», — пишут в telegram-канале «Югра Z Официально».

По их словам, в декабре прошлого года в сургутский кардиоцентр приехали жители ДНР для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Им оказали необходимое лечение, в том числе сделали операции на сердце и сосуды.

Ранее URA.RU писало, что группа детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья прибыла из города Рубежное в Луганской народной республики в ХМАО. Они прибыли в Сургут для прохождения реабилитации и получения высокотехнологичной медицинской помощи.

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Врачи сургутского кардиоцентра продолжают поддерживать связь с жителями Макеевки (ДНР), которых выписали после оказания медицинских услуг. Об этом сообщили в социальных сетях. «С момента выписки жителей Макеевки прошло уже несколько месяцев, но врачи все также продолжают поддерживать с ними связь. Ольга Золотенкова, заведующая отделением медицинской реабилитации, помогает своим пациентам и отвечает на все их вопросы. Макеевчане благодарны окружному кардиоцентру за оказанную помощь и заботу, и выражают свои теплые пожелания всем сотрудникам больницы», — пишут в telegram-канале «Югра Z Официально». По их словам, в декабре прошлого года в сургутский кардиоцентр приехали жители ДНР для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Им оказали необходимое лечение, в том числе сделали операции на сердце и сосуды. Ранее URA.RU писало, что группа детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья прибыла из города Рубежное в Луганской народной республики в ХМАО. Они прибыли в Сургут для прохождения реабилитации и получения высокотехнологичной медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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