Врачи из ХМАО продолжают помогать жителям ДНР после выписки

20 июля 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Врачи сургутского кардиоцентра продолжают следить за здоровьем жителей ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Врачи сургутского кардиоцентра продолжают поддерживать связь с жителями Макеевки (ДНР), которых выписали после оказания медицинских услуг. Об этом сообщили в социальных сетях. «С момента выписки жителей Макеевки прошло уже несколько месяцев, но врачи все также продолжают поддерживать с ними связь. Ольга Золотенкова, заведующая отделением медицинской реабилитации, помогает своим пациентам и отвечает на все их вопросы. Макеевчане благодарны окружному кардиоцентру за оказанную помощь и заботу, и выражают свои теплые пожелания всем сотрудникам больницы», — пишут в telegram-канале «Югра Z Официально». По их словам, в декабре прошлого года в сургутский кардиоцентр приехали жители ДНР для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Им оказали необходимое лечение, в том числе сделали операции на сердце и сосуды. Ранее URA.RU писало, что группа детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья прибыла из города Рубежное в Луганской народной республики в ХМАО. Они прибыли в Сургут для прохождения реабилитации и получения высокотехнологичной медицинской помощи.

Врачи сургутского кардиоцентра продолжают поддерживать связь с жителями Макеевки (ДНР), которых выписали после оказания медицинских услуг. Об этом сообщили в социальных сетях. «С момента выписки жителей Макеевки прошло уже несколько месяцев, но врачи все также продолжают поддерживать с ними связь. Ольга Золотенкова, заведующая отделением медицинской реабилитации, помогает своим пациентам и отвечает на все их вопросы. Макеевчане благодарны окружному кардиоцентру за оказанную помощь и заботу, и выражают свои теплые пожелания всем сотрудникам больницы», — пишут в telegram-канале «Югра Z Официально». По их словам, в декабре прошлого года в сургутский кардиоцентр приехали жители ДНР для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Им оказали необходимое лечение, в том числе сделали операции на сердце и сосуды. Ранее URA.RU писало, что группа детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья прибыла из города Рубежное в Луганской народной республики в ХМАО. Они прибыли в Сургут для прохождения реабилитации и получения высокотехнологичной медицинской помощи.