19 июля 2023

В ХМАО начали дорожать загородные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, стройка дома, фасад дома
В Нижневартовске выросла стоимость загородных домов на 16% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе стала дорожать загородная недвижимость. Стоимость дач и коттеджей в Нижневартовске к середине июля поднялась более чем на 16%.

«В Нижневартовске в середине июля стоимость дач и домов в коттеджных поселках в среднем за объект достигла 9,6 миллионов рублей. К концу июня цена была около 8 миллионов», — следует из статистики сервиса Restate.

В Сургуте стоимость загородной недвижимости также выросла. При этом цены подскочили лишь в пределах 3,5%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке строительства частных домов. У югорчан становятся популярны небольшие дома. Жители региона отказываются от больших особняков из-за ипотечных лимитов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе стала дорожать загородная недвижимость. Стоимость дач и коттеджей в Нижневартовске к середине июля поднялась более чем на 16%. «В Нижневартовске в середине июля стоимость дач и домов в коттеджных поселках в среднем за объект достигла 9,6 миллионов рублей. К концу июня цена была около 8 миллионов», — следует из статистики сервиса Restate. В Сургуте стоимость загородной недвижимости также выросла. При этом цены подскочили лишь в пределах 3,5%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке строительства частных домов. У югорчан становятся популярны небольшие дома. Жители региона отказываются от больших особняков из-за ипотечных лимитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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