В ХМАО начали дорожать загородные дома

В Ханты-Мансийском автономном округе стала дорожать загородная недвижимость. Стоимость дач и коттеджей в Нижневартовске к середине июля поднялась более чем на 16%.
«В Нижневартовске в середине июля стоимость дач и домов в коттеджных поселках в среднем за объект достигла 9,6 миллионов рублей. К концу июня цена была около 8 миллионов», — следует из статистики сервиса Restate.
В Сургуте стоимость загородной недвижимости также выросла. При этом цены подскочили лишь в пределах 3,5%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО изменились тенденции на рынке строительства частных домов. У югорчан становятся популярны небольшие дома. Жители региона отказываются от больших особняков из-за ипотечных лимитов.
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