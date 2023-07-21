21 июля 2023

В SuperJob раскрыли, сколько получают сборщики заказов на пермских складах

SuperJob: в Перми сборщики заказов на складе получают до 65 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, склад, погрузчик, пятерочка, x5 retail group, чижик
На самую высокую зарплату в сегменте могут рассчитывать пермяки с опытом работы Фото:

В прикамской столице сборщики заказов при наличии опыта работы могут получать зарплату до 65 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании компании SuperJob, которая изучила предложения работодателей и ожидания претендентов.

«На зарплату от 40 до 65 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом работы на складе c большим ассортиментом товаров и опытом работы сборщиком заказов от двух лет. В городе выплаты от 40 до 65 тысяч рублей получают соискатели со средним профессиональным образованием, знанием программы „1С“ и опытом работы в этом направлении от года», — указано в исследовании.

Пермские работодатели готовы платить от 25 до 30 тысяч рублей сотрудникам, которые знают технологию маркировки, ориентируются в сопроводительной документации и имеют опыт работы с терминалом сбора данных. Чуть меньше (от 23 до 25 тысячи рублей) зарабатывают пермяки с опытом работы на складе, которые уверенно пользуются компьютером, а также имеют грамотную устную и письменную речь.

Ранее жителям региона раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Пермском крае. В топ вошли профессии механика, монтажника и мастера маникюра.

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В прикамской столице сборщики заказов при наличии опыта работы могут получать зарплату до 65 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании компании SuperJob, которая изучила предложения работодателей и ожидания претендентов. «На зарплату от 40 до 65 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом работы на складе c большим ассортиментом товаров и опытом работы сборщиком заказов от двух лет. В городе выплаты от 40 до 65 тысяч рублей получают соискатели со средним профессиональным образованием, знанием программы „1С“ и опытом работы в этом направлении от года», — указано в исследовании. Пермские работодатели готовы платить от 25 до 30 тысяч рублей сотрудникам, которые знают технологию маркировки, ориентируются в сопроводительной документации и имеют опыт работы с терминалом сбора данных. Чуть меньше (от 23 до 25 тысячи рублей) зарабатывают пермяки с опытом работы на складе, которые уверенно пользуются компьютером, а также имеют грамотную устную и письменную речь. Ранее жителям региона раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Пермском крае. В топ вошли профессии механика, монтажника и мастера маникюра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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