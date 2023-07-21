В SuperJob раскрыли, сколько получают сборщики заказов на пермских складах

SuperJob: в Перми сборщики заказов на складе получают до 65 тысяч рублей в месяц

22 июля 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

На самую высокую зарплату в сегменте могут рассчитывать пермяки с опытом работы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В прикамской столице сборщики заказов при наличии опыта работы могут получать зарплату до 65 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании компании SuperJob, которая изучила предложения работодателей и ожидания претендентов. «На зарплату от 40 до 65 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом работы на складе c большим ассортиментом товаров и опытом работы сборщиком заказов от двух лет. В городе выплаты от 40 до 65 тысяч рублей получают соискатели со средним профессиональным образованием, знанием программы „1С“ и опытом работы в этом направлении от года», — указано в исследовании. Пермские работодатели готовы платить от 25 до 30 тысяч рублей сотрудникам, которые знают технологию маркировки, ориентируются в сопроводительной документации и имеют опыт работы с терминалом сбора данных. Чуть меньше (от 23 до 25 тысячи рублей) зарабатывают пермяки с опытом работы на складе, которые уверенно пользуются компьютером, а также имеют грамотную устную и письменную речь. Ранее жителям региона раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Пермском крае. В топ вошли профессии механика, монтажника и мастера маникюра.

В прикамской столице сборщики заказов при наличии опыта работы могут получать зарплату до 65 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании компании SuperJob, которая изучила предложения работодателей и ожидания претендентов. «На зарплату от 40 до 65 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом работы на складе c большим ассортиментом товаров и опытом работы сборщиком заказов от двух лет. В городе выплаты от 40 до 65 тысяч рублей получают соискатели со средним профессиональным образованием, знанием программы „1С“ и опытом работы в этом направлении от года», — указано в исследовании. Пермские работодатели готовы платить от 25 до 30 тысяч рублей сотрудникам, которые знают технологию маркировки, ориентируются в сопроводительной документации и имеют опыт работы с терминалом сбора данных. Чуть меньше (от 23 до 25 тысячи рублей) зарабатывают пермяки с опытом работы на складе, которые уверенно пользуются компьютером, а также имеют грамотную устную и письменную речь. Ранее жителям региона раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Пермском крае. В топ вошли профессии механика, монтажника и мастера маникюра.