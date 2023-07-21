В SuperJob раскрыли, сколько получают сборщики заказов на пермских складах

В прикамской столице сборщики заказов при наличии опыта работы могут получать зарплату до 65 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании компании SuperJob, которая изучила предложения работодателей и ожидания претендентов.
«На зарплату от 40 до 65 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты с опытом работы на складе c большим ассортиментом товаров и опытом работы сборщиком заказов от двух лет. В городе выплаты от 40 до 65 тысяч рублей получают соискатели со средним профессиональным образованием, знанием программы „1С“ и опытом работы в этом направлении от года», — указано в исследовании.
Пермские работодатели готовы платить от 25 до 30 тысяч рублей сотрудникам, которые знают технологию маркировки, ориентируются в сопроводительной документации и имеют опыт работы с терминалом сбора данных. Чуть меньше (от 23 до 25 тысячи рублей) зарабатывают пермяки с опытом работы на складе, которые уверенно пользуются компьютером, а также имеют грамотную устную и письменную речь.
Ранее жителям региона раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в Пермском крае. В топ вошли профессии механика, монтажника и мастера маникюра.
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