12 июля 2023

В Пермском крае назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Механик, монтажник и мастер маникюра вошли в топ высокооплачиваемых вакансий Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Народные гуляния День Победы. Пермь, река кама, коммунальный мост, речные прогулки, теплоход алмаз
Механику-сменному капитану речного судна обещают платить 160 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае самую высокую зарплату в июле предлагают механику-сменному капитану. Ему необходимо работать на судне в акватории Камы и Волги, получая за это 160 тысяч рублей. По данным сервиса «Работа.ру», в топ также вошли вакансии монтажника балконов и лоджий и мастера маникюра.

«Одна из самых высоких зарплат в регионе доступна механику-сменному капитану — до 160 тысяч рублей. До 150 тысяч может зарабатывать монтажник балконов и лоджий с опытом работы от одного года. Компания компенсирует затраты на бензин и амортизацию инструмента. Мастеру маникюра и педикюра будут платить до 130 тысяч. Мастеру нужно иметь опыт не менее года, уметь соблюдать корпоративную этику, быть пунктуальным и ответственным», — рассказали URA.RU аналитики сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало, что приличные деньги можно получить, уехав на вахту в другие регионы. Так, во Владимирской области пермякам предлагают помогать строить федеральную трассу за зарплату в 120 тысяч рублей. А в Тульской области необходимы работники на производство автомобилей. За эту работу обещают платить 240 тысяч рублей.

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В Пермском крае самую высокую зарплату в июле предлагают механику-сменному капитану. Ему необходимо работать на судне в акватории Камы и Волги, получая за это 160 тысяч рублей. По данным сервиса «Работа.ру», в топ также вошли вакансии монтажника балконов и лоджий и мастера маникюра. «Одна из самых высоких зарплат в регионе доступна механику-сменному капитану — до 160 тысяч рублей. До 150 тысяч может зарабатывать монтажник балконов и лоджий с опытом работы от одного года. Компания компенсирует затраты на бензин и амортизацию инструмента. Мастеру маникюра и педикюра будут платить до 130 тысяч. Мастеру нужно иметь опыт не менее года, уметь соблюдать корпоративную этику, быть пунктуальным и ответственным», — рассказали URA.RU аналитики сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что приличные деньги можно получить, уехав на вахту в другие регионы. Так, во Владимирской области пермякам предлагают помогать строить федеральную трассу за зарплату в 120 тысяч рублей. А в Тульской области необходимы работники на производство автомобилей. За эту работу обещают платить 240 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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