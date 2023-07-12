В Пермском крае назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Механик, монтажник и мастер маникюра вошли в топ высокооплачиваемых вакансий Пермского края

13 июля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Механику-сменному капитану речного судна обещают платить 160 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае самую высокую зарплату в июле предлагают механику-сменному капитану. Ему необходимо работать на судне в акватории Камы и Волги, получая за это 160 тысяч рублей. По данным сервиса «Работа.ру», в топ также вошли вакансии монтажника балконов и лоджий и мастера маникюра. «Одна из самых высоких зарплат в регионе доступна механику-сменному капитану — до 160 тысяч рублей. До 150 тысяч может зарабатывать монтажник балконов и лоджий с опытом работы от одного года. Компания компенсирует затраты на бензин и амортизацию инструмента. Мастеру маникюра и педикюра будут платить до 130 тысяч. Мастеру нужно иметь опыт не менее года, уметь соблюдать корпоративную этику, быть пунктуальным и ответственным», — рассказали URA.RU аналитики сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что приличные деньги можно получить, уехав на вахту в другие регионы. Так, во Владимирской области пермякам предлагают помогать строить федеральную трассу за зарплату в 120 тысяч рублей. А в Тульской области необходимы работники на производство автомобилей. За эту работу обещают платить 240 тысяч рублей.

В Пермском крае самую высокую зарплату в июле предлагают механику-сменному капитану. Ему необходимо работать на судне в акватории Камы и Волги, получая за это 160 тысяч рублей. По данным сервиса «Работа.ру», в топ также вошли вакансии монтажника балконов и лоджий и мастера маникюра. «Одна из самых высоких зарплат в регионе доступна механику-сменному капитану — до 160 тысяч рублей. До 150 тысяч может зарабатывать монтажник балконов и лоджий с опытом работы от одного года. Компания компенсирует затраты на бензин и амортизацию инструмента. Мастеру маникюра и педикюра будут платить до 130 тысяч. Мастеру нужно иметь опыт не менее года, уметь соблюдать корпоративную этику, быть пунктуальным и ответственным», — рассказали URA.RU аналитики сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что приличные деньги можно получить, уехав на вахту в другие регионы. Так, во Владимирской области пермякам предлагают помогать строить федеральную трассу за зарплату в 120 тысяч рублей. А в Тульской области необходимы работники на производство автомобилей. За эту работу обещают платить 240 тысяч рублей.