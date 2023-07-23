Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Швеции

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир серии ATP 250 в шведском Бостаде. В финале он сразился с норвежцем Каспером Руудом.
«Матч между соперниками продолжался 1 час 33 минуты и завершился победой россиянина в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:1» — передает sport24. Отмечается, что соперник Рублева — Каспер Рууд — занимает 4-ю строчку в рейтинге ATP. Призовой фонт турнира превышает 560 тысяч евро.
Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир серии ATP 250 в шведском Бостаде. В финале он сразился с норвежцем Каспером Руудом. «Матч между соперниками продолжался 1 час 33 минуты и завершился победой россиянина в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:1» — передает sport24. Отмечается, что соперник Рублева — Каспер Рууд — занимает 4-ю строчку в рейтинге ATP. Призовой фонт турнира превышает 560 тысяч евро.