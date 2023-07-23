Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Швеции

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Теннисный турнир "Уральская шляпа - 2015". Екатеринбург, теннис
Российский теннисист сразился с норвежцем Фото:

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир серии ATP 250 в шведском Бостаде. В финале он сразился с норвежцем Каспером Руудом.

«Матч между соперниками продолжался 1 час 33 минуты и завершился победой россиянина в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:1» — передает sport24. Отмечается, что соперник Рублева — Каспер Рууд — занимает 4-ю строчку в рейтинге ATP. Призовой фонт турнира превышает 560 тысяч евро.

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Российский теннисист Андрей Рублев выиграл турнир серии ATP 250 в шведском Бостаде. В финале он сразился с норвежцем Каспером Руудом. «Матч между соперниками продолжался 1 час 33 минуты и завершился победой россиянина в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:1» — передает sport24. Отмечается, что соперник Рублева — Каспер Рууд — занимает 4-ю строчку в рейтинге ATP. Призовой фонт турнира превышает 560 тысяч евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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