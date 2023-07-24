Балицкий сделал предупреждение людям, едущим в Крым

Балицкий: гражданам не стоит съезжать с сухопутного маршрута в Крым
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
В Крым можно доехать через Запорожскую область Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Гражданам не следует отклоняться от сухопутного маршрута по направлению в Крым, который проходит через Запорожскую область. Города, находящиеся на этом пути, небезопасны для посещения. С таким предупреждением выступил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. <…> Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак — эти города лучше пока не посещать, потому что они максимально приближены к линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». При этом он отметил, что безопасность городов Мелитополь и Бердянск в настоящий момент контролируется. Сам маршрут в Крым также безопасен.

В ночь на 17 июля ВСУ организовали теракт на Крымском мосту. После этого Минтранс рекомендовал альтернативный маршрут через новые российские территории — Запорожскую область и ДНР.

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Гражданам не следует отклоняться от сухопутного маршрута по направлению в Крым, который проходит через Запорожскую область. Города, находящиеся на этом пути, небезопасны для посещения. С таким предупреждением выступил врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. <…> Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак — эти города лучше пока не посещать, потому что они максимально приближены к линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». При этом он отметил, что безопасность городов Мелитополь и Бердянск в настоящий момент контролируется. Сам маршрут в Крым также безопасен. В ночь на 17 июля ВСУ организовали теракт на Крымском мосту. После этого Минтранс рекомендовал альтернативный маршрут через новые российские территории — Запорожскую область и ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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