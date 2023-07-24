Балицкий сделал предупреждение людям, едущим в Крым

Гражданам не следует отклоняться от сухопутного маршрута по направлению в Крым, который проходит через Запорожскую область. Города, находящиеся на этом пути, небезопасны для посещения. С таким предупреждением выступил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. <…> Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак — эти города лучше пока не посещать, потому что они максимально приближены к линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». При этом он отметил, что безопасность городов Мелитополь и Бердянск в настоящий момент контролируется. Сам маршрут в Крым также безопасен.
В ночь на 17 июля ВСУ организовали теракт на Крымском мосту. После этого Минтранс рекомендовал альтернативный маршрут через новые российские территории — Запорожскую область и ДНР.
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