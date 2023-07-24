Пермячка, работавшая в Таджикистане, через суд получила пенсию в России

Жительница Перми заставила через суд пенсионный фонд РФ назначить ей страховую пенсию по старости. Ранее пермячка работала колхозницей в Таджикистане и там же получала пенсию, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.
«Обязать отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю включить в страховой стаж истца период работы в колхозе и назначить пенсию», — говорится в решении. Также пермячка требовала назначить ей надбавку к пенсии, но в этом суд ей отказал.
Женщина указала в суде, что проработала в одном из колхозов Таджикистана в течение 20 лет. До определенного момента истец получала пенсию там же, а позже переехала в Пермь. В России женщина подала заявление в отделение пенсионного фонда о назначении ей пенсии по старости. Однако ей отказали, сославшись на то, что у истца было недостаточно сведений с места работы в колхозе. После отказа жительница Перми пошла в суд, где посчитали, что предоставленных ей сведений достаточно для назначения пособия.
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