Силовики обезвредили вооруженного челябинца

Полицейские задержали вооруженного мужчину Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции обезвредили вооруженного арбалетом мужчину, напугавшего прохожих на проспекте Победы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина доставлен в отдел.

«Как только сообщение поступило в отдел полиции Курчатовский, сотрудники полиции выехали на место и задержали мужчину. Сейчас он находится в отделе полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что у мужчины изъяли предмет, похожий на арбалет. Сейчас с челябинцем работают сотрудники полиции.

Мужчину заметили прохожие около пересечения проспекта Победы и улицы Чичерина. Они незамедлительно сообщили о нем в правоохранительные органы.