Силовики обезвредили вооруженного челябинца

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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, тюрьма, решетка, полиция
Полицейские задержали вооруженного мужчину Фото:

В Челябинске сотрудники полиции обезвредили вооруженного арбалетом мужчину, напугавшего прохожих на проспекте Победы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина доставлен в отдел.

«Как только сообщение поступило в отдел полиции Курчатовский, сотрудники полиции выехали на место и задержали мужчину. Сейчас он находится в отделе полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что у мужчины изъяли предмет, похожий на арбалет. Сейчас с челябинцем работают сотрудники полиции.

Мужчину заметили прохожие около пересечения проспекта Победы и улицы Чичерина. Они незамедлительно сообщили о нем в правоохранительные органы.

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В Челябинске сотрудники полиции обезвредили вооруженного арбалетом мужчину, напугавшего прохожих на проспекте Победы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина доставлен в отдел. «Как только сообщение поступило в отдел полиции Курчатовский, сотрудники полиции выехали на место и задержали мужчину. Сейчас он находится в отделе полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что у мужчины изъяли предмет, похожий на арбалет. Сейчас с челябинцем работают сотрудники полиции. Мужчину заметили прохожие около пересечения проспекта Победы и улицы Чичерина. Они незамедлительно сообщили о нем в правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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