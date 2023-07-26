В Пермском крае прокуратура отстояла жилищные права многодетной семьи

В городе Оса Пермского края прокуратура отстояла жилищные права многодетной семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае прокуратура помогла многодетной семье из города Оса отстоять свои жилищные права. Надзорный орган обратился в суд, чтобы к участку многодетной семьи сделали дорогу и подвели коммуникации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«С 2018 года земельный участок в г. Оса, который получила многодетная семья, не обеспечен инженерной и транспортной доступностью. Не организовано водоснабжение, не обустроена автомобильная дорога местного значения для подъезда к участку. Прокурор обратился в суд, чтобы обязать мэрию организовать доступную инфраструктуру к земельному участку многодетной семьи», — написано на сайте прокуратуры.

Уточняется, что Осинский районный суд требование прокуратуры полностью удовлетворил. Решение суда должно быть исполнено в течение года с момента вступления его в законную силу.

Ранее Пермский краевой суд защитил жилищные права многодетной семьи из Березников (Пермский край). Жители города, которых выселяли из аварийного дома, обратились в суд, чтобы получить взамен новое жилье, сообщается на сайте краевого суда.