В Пермском крае прокуратура отстояла жилищные права многодетной семьи

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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, прокурор, суд
В городе Оса Пермского края прокуратура отстояла жилищные права многодетной семьи Фото:

В Пермском крае прокуратура помогла многодетной семье из города Оса отстоять свои жилищные права. Надзорный орган обратился в суд, чтобы к участку многодетной семьи сделали дорогу и подвели коммуникации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«С 2018 года земельный участок в г. Оса, который получила многодетная семья, не обеспечен инженерной и транспортной доступностью. Не организовано водоснабжение, не обустроена автомобильная дорога местного значения для подъезда к участку. Прокурор обратился в суд, чтобы обязать мэрию организовать доступную инфраструктуру к земельному участку многодетной семьи», — написано на сайте прокуратуры.

Уточняется, что Осинский районный суд требование прокуратуры полностью удовлетворил. Решение суда должно быть исполнено в течение года с момента вступления его в законную силу.

Ранее Пермский краевой суд защитил жилищные права многодетной семьи из Березников (Пермский край). Жители города, которых выселяли из аварийного дома, обратились в суд, чтобы получить взамен новое жилье, сообщается на сайте краевого суда.

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В Пермском крае прокуратура помогла многодетной семье из города Оса отстоять свои жилищные права. Надзорный орган обратился в суд, чтобы к участку многодетной семьи сделали дорогу и подвели коммуникации. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «С 2018 года земельный участок в г. Оса, который получила многодетная семья, не обеспечен инженерной и транспортной доступностью. Не организовано водоснабжение, не обустроена автомобильная дорога местного значения для подъезда к участку. Прокурор обратился в суд, чтобы обязать мэрию организовать доступную инфраструктуру к земельному участку многодетной семьи», — написано на сайте прокуратуры. Уточняется, что Осинский районный суд требование прокуратуры полностью удовлетворил. Решение суда должно быть исполнено в течение года с момента вступления его в законную силу. Ранее Пермский краевой суд защитил жилищные права многодетной семьи из Березников (Пермский край). Жители города, которых выселяли из аварийного дома, обратились в суд, чтобы получить взамен новое жилье, сообщается на сайте краевого суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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