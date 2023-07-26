26 июля 2023
25 июля 2023

У ребенка из-за сломанной ключицы в детсаду ХМАО откладывается серьезное лечение

© Служба новостей «URA.RU»
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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , детская больница, ребенок в палате
Девочка сможет получить необходимую терапию только после заживления перелома Фото:

Из-за перелома ключицы, полученного в детском саду Нижневартовска №80, девочка с генетическим заболеванием не сможет начать плановое лечение. Об этом агентству URA.RU сообщила мать ребенка Александра.

«Почти в три года у Миры рост полуторагодовалого ребенка. Она должна была в сентябре начать получать терапию гормона роста, а мы сейчас ее не сможем начать, то есть мы теряем сантиметры в росте из-за сломанной кости», — рассказала Александра.

У ребенка диагностирован синдром Шерешевского-Тернера (генетическое заболевание, вызванное отсутствием всей или части одной из Х-хромосом — прим. URA.RU). Болезнь проявляется целым рядом проблем с развитием, но главная — это замедленный рост костей. Людям с диагностированным синдромом Шерешевского-Тернера необходимо своевременно проходить гормональную терапию для устранения симптомов заболевания. Девочка из Нижневартовска начнет ее получать после того, как восстановится от перелома ключицы.

Ранее URA.RU сообщало о самом инциденте. Перелом Мира получила во время пребывания в детском саду «Светлячок», однако своевременной помощи от сотрудников дошкольного учреждения не последовало. Проверку в отношении детского сада и его администрации проводят мэрия Нижневартовска, прокуратура, а также следственный комитет Югры.

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Из-за перелома ключицы, полученного в детском саду Нижневартовска №80, девочка с генетическим заболеванием не сможет начать плановое лечение. Об этом агентству URA.RU сообщила мать ребенка Александра. «Почти в три года у Миры рост полуторагодовалого ребенка. Она должна была в сентябре начать получать терапию гормона роста, а мы сейчас ее не сможем начать, то есть мы теряем сантиметры в росте из-за сломанной кости», — рассказала Александра. У ребенка диагностирован синдром Шерешевского-Тернера (генетическое заболевание, вызванное отсутствием всей или части одной из Х-хромосом — прим. URA.RU). Болезнь проявляется целым рядом проблем с развитием, но главная — это замедленный рост костей. Людям с диагностированным синдромом Шерешевского-Тернера необходимо своевременно проходить гормональную терапию для устранения симптомов заболевания. Девочка из Нижневартовска начнет ее получать после того, как восстановится от перелома ключицы. Ранее URA.RU сообщало о самом инциденте. Перелом Мира получила во время пребывания в детском саду «Светлячок», однако своевременной помощи от сотрудников дошкольного учреждения не последовало. Проверку в отношении детского сада и его администрации проводят мэрия Нижневартовска, прокуратура, а также следственный комитет Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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