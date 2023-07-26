У ребенка из-за сломанной ключицы в детсаду ХМАО откладывается серьезное лечение

27 июля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Девочка сможет получить необходимую терапию только после заживления перелома Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из-за перелома ключицы, полученного в детском саду Нижневартовска №80, девочка с генетическим заболеванием не сможет начать плановое лечение. Об этом агентству URA.RU сообщила мать ребенка Александра. «Почти в три года у Миры рост полуторагодовалого ребенка. Она должна была в сентябре начать получать терапию гормона роста, а мы сейчас ее не сможем начать, то есть мы теряем сантиметры в росте из-за сломанной кости», — рассказала Александра. У ребенка диагностирован синдром Шерешевского-Тернера (генетическое заболевание, вызванное отсутствием всей или части одной из Х-хромосом — прим. URA.RU). Болезнь проявляется целым рядом проблем с развитием, но главная — это замедленный рост костей. Людям с диагностированным синдромом Шерешевского-Тернера необходимо своевременно проходить гормональную терапию для устранения симптомов заболевания. Девочка из Нижневартовска начнет ее получать после того, как восстановится от перелома ключицы. Ранее URA.RU сообщало о самом инциденте. Перелом Мира получила во время пребывания в детском саду «Светлячок», однако своевременной помощи от сотрудников дошкольного учреждения не последовало. Проверку в отношении детского сада и его администрации проводят мэрия Нижневартовска, прокуратура, а также следственный комитет Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за перелома ключицы, полученного в детском саду Нижневартовска №80, девочка с генетическим заболеванием не сможет начать плановое лечение. Об этом агентству URA.RU сообщила мать ребенка Александра. «Почти в три года у Миры рост полуторагодовалого ребенка. Она должна была в сентябре начать получать терапию гормона роста, а мы сейчас ее не сможем начать, то есть мы теряем сантиметры в росте из-за сломанной кости», — рассказала Александра. У ребенка диагностирован синдром Шерешевского-Тернера (генетическое заболевание, вызванное отсутствием всей или части одной из Х-хромосом — прим. URA.RU). Болезнь проявляется целым рядом проблем с развитием, но главная — это замедленный рост костей. Людям с диагностированным синдромом Шерешевского-Тернера необходимо своевременно проходить гормональную терапию для устранения симптомов заболевания. Девочка из Нижневартовска начнет ее получать после того, как восстановится от перелома ключицы. Ранее URA.RU сообщало о самом инциденте. Перелом Мира получила во время пребывания в детском саду «Светлячок», однако своевременной помощи от сотрудников дошкольного учреждения не последовало. Проверку в отношении детского сада и его администрации проводят мэрия Нижневартовска, прокуратура, а также следственный комитет Югры.