Ремонт продлится до 10 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за ремонта теплотрассы ограничат движение на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского. Правый поворот на улицу Островского будет закрыт до 10 августа, сообщили в администрации Челябинска.

«На пересечении Свердловского проспекта с улицей Островского будет ограничено движение с 30 июля по 10 августа. Движение в сторону Комсомольского проспекта будет осуществляться по временной схеме. Правый поворот на улицу Островского закрыт», — сообщается в telegram-канале мэрии Челябинска.

Водителей просят учитывать временные ограничения и планировать свой маршрут заранее. Схему движения на время ремонта можно увидеть на скриншоте карты.