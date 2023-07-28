28 июля 2023

В Челябинске из-за ремонта перекроют движение на одном из перекрестков. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, дорожные работы, дорожный знак, асфальт, ремонт дороги
Ремонт продлится до 10 августа Фото:

В Челябинске из-за ремонта теплотрассы ограничат движение на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского. Правый поворот на улицу Островского будет закрыт до 10 августа, сообщили в администрации Челябинска.

«На пересечении Свердловского проспекта с улицей Островского будет ограничено движение с 30 июля по 10 августа. Движение в сторону Комсомольского проспекта будет осуществляться по временной схеме. Правый поворот на улицу Островского закрыт», — сообщается в telegram-канале мэрии Челябинска.

Водителей просят учитывать временные ограничения и планировать свой маршрут заранее. Схему движения на время ремонта можно увидеть на скриншоте карты.

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В Челябинске из-за ремонта теплотрассы ограничат движение на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского. Правый поворот на улицу Островского будет закрыт до 10 августа, сообщили в администрации Челябинска. «На пересечении Свердловского проспекта с улицей Островского будет ограничено движение с 30 июля по 10 августа. Движение в сторону Комсомольского проспекта будет осуществляться по временной схеме. Правый поворот на улицу Островского закрыт», — сообщается в telegram-канале мэрии Челябинска. Водителей просят учитывать временные ограничения и планировать свой маршрут заранее. Схему движения на время ремонта можно увидеть на скриншоте карты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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