Spiegel: Киев рискует остаться без помощи Запада из-за ударов по Москве

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Атака на Москву может оставить Украину без западного вооружения, пишет Der Spiegel Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Военные действия на территории России, в число которых входит и атака на Москву, могут сказаться на получении Украиной иностранной военной помощи. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

«Расширение зоны боевых действий на территорию России может иметь последствия для иностранной военной помощи Украине», — говорится в материале журнала. Там добавили, что слова украинских руководителей о том, что происшествие в Москве не считается чем-то удивительным, являются косвенным признанием того, что они не ограничатся одной лишь атакой. Это, вероятно, будет усиливать опасения западных политиков, заключил автор материала.

Ночью 30 июля беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити». Украина предприняла атаку с целью уничтожить Минцифры РФ, заявил депутат Государственной Думы Евгений Попов.

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Военные действия на территории России, в число которых входит и атака на Москву, могут сказаться на получении Украиной иностранной военной помощи. Об этом пишет журнал Der Spiegel. «Расширение зоны боевых действий на территорию России может иметь последствия для иностранной военной помощи Украине», — говорится в материале журнала. Там добавили, что слова украинских руководителей о том, что происшествие в Москве не считается чем-то удивительным, являются косвенным признанием того, что они не ограничатся одной лишь атакой. Это, вероятно, будет усиливать опасения западных политиков, заключил автор материала. Ночью 30 июля беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити». Украина предприняла атаку с целью уничтожить Минцифры РФ, заявил депутат Государственной Думы Евгений Попов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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