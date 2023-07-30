Депутат Госдумы Попов заявил, что ударом по «Москва-Сити» Киев хотел уничтожить Минцифры РФ. Фото

30 июля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Украина пыталась атаковать Минцифры РФ, считает Евгений Попов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Атакой беспилотников по зданиям «Москва-Сити» Украина пыталась уничтожить Минцифры РФ. Такое заявление сделал депутат Госдумы Евгений Попов. Новость по теме Что известно об атаке украинских беспилотников на башни «Москва-Сити» «Беспилотник людоедов (Киева— прим. URA.RU) атаковал одну из самых передовых бюрократических структур в мире — Минцифры Руси», — написал Евгений Попов в своем telegram-канале . Депутат также пошутил, заявив, что у Киева проблемы с цифровизацией, поэтому они пытаются устраивать теракты. Кроме того, в соцсетях начали публиковать фото документов Министерства цифрового развития, которое находится в «IQ-квартале». Бумаги вынесло взрывной волной после атаки украинских дронов. В ночь на 30 июля очевидцы сообщили о взрыве в зданиях «Москва-сити». Позже стало известно, что удар пришелся по башне «IQ-квартала». По данным экстренных служб, в результате теракта пострадал один человек. Фото: telegram-канал «Честный детектив» https://t.me/chestnyjdetektiv/33659 Фото: telegram-канал «Честный детектив» https://t.me/chestnyjdetektiv/33659 Фото: telegram-канал «Честный детектив» https://t.me/chestnyjdetektiv/33659

Атакой беспилотников по зданиям «Москва-Сити» Украина пыталась уничтожить Минцифры РФ. Такое заявление сделал депутат Госдумы Евгений Попов. «Беспилотник людоедов (Киева— прим. URA.RU) атаковал одну из самых передовых бюрократических структур в мире — Минцифры Руси», — написал Евгений Попов в своем telegram-канале. Депутат также пошутил, заявив, что у Киева проблемы с цифровизацией, поэтому они пытаются устраивать теракты. Кроме того, в соцсетях начали публиковать фото документов Министерства цифрового развития, которое находится в «IQ-квартале». Бумаги вынесло взрывной волной после атаки украинских дронов. В ночь на 30 июля очевидцы сообщили о взрыве в зданиях «Москва-сити». Позже стало известно, что удар пришелся по башне «IQ-квартала». По данным экстренных служб, в результате теракта пострадал один человек.