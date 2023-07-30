Депутат Госдумы Попов заявил, что ударом по «Москва-Сити» Киев хотел уничтожить Минцифры РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. stock, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Украина пыталась атаковать Минцифры РФ, считает Евгений Попов Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Атакой беспилотников по зданиям «Москва-Сити» Украина пыталась уничтожить Минцифры РФ. Такое заявление сделал депутат Госдумы Евгений Попов.

Новость по теме
Что известно об атаке украинских беспилотников на башни «Москва-Сити»

«Беспилотник людоедов (Киева— прим. URA.RU) атаковал одну из самых передовых бюрократических структур в мире — Минцифры Руси», — написал Евгений Попов в своем telegram-канале. Депутат также пошутил, заявив, что у Киева проблемы с цифровизацией, поэтому они пытаются устраивать теракты.

Кроме того, в соцсетях начали публиковать фото документов Министерства цифрового развития, которое находится в «IQ-квартале». Бумаги вынесло взрывной волной после атаки украинских дронов.

В ночь на 30 июля очевидцы сообщили о взрыве в зданиях «Москва-сити». Позже стало известно, что удар пришелся по башне «IQ-квартала». По данным экстренных служб, в результате теракта пострадал один человек.

Фото:
Фото:
Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Атакой беспилотников по зданиям «Москва-Сити» Украина пыталась уничтожить Минцифры РФ. Такое заявление сделал депутат Госдумы Евгений Попов. «Беспилотник людоедов (Киева— прим. URA.RU) атаковал одну из самых передовых бюрократических структур в мире — Минцифры Руси», — написал Евгений Попов в своем telegram-канале. Депутат также пошутил, заявив, что у Киева проблемы с цифровизацией, поэтому они пытаются устраивать теракты. Кроме того, в соцсетях начали публиковать фото документов Министерства цифрового развития, которое находится в «IQ-квартале». Бумаги вынесло взрывной волной после атаки украинских дронов. В ночь на 30 июля очевидцы сообщили о взрыве в зданиях «Москва-сити». Позже стало известно, что удар пришелся по башне «IQ-квартала». По данным экстренных служб, в результате теракта пострадал один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...