«Беспилотник людоедов (Киева— прим. URA.RU) атаковал одну из самых передовых бюрократических структур в мире — Минцифры Руси», — написал Евгений Попов в своем telegram-канале. Депутат также пошутил, заявив, что у Киева проблемы с цифровизацией, поэтому они пытаются устраивать теракты.
Кроме того, в соцсетях начали публиковать фото документов Министерства цифрового развития, которое находится в «IQ-квартале». Бумаги вынесло взрывной волной после атаки украинских дронов.
Атакой беспилотников по зданиям «Москва-Сити» Украина пыталась уничтожить Минцифры РФ. Такое заявление сделал депутат Госдумы Евгений Попов. «Беспилотник людоедов (Киева— прим. URA.RU) атаковал одну из самых передовых бюрократических структур в мире — Минцифры Руси», — написал Евгений Попов в своем telegram-канале. Депутат также пошутил, заявив, что у Киева проблемы с цифровизацией, поэтому они пытаются устраивать теракты. Кроме того, в соцсетях начали публиковать фото документов Министерства цифрового развития, которое находится в «IQ-квартале». Бумаги вынесло взрывной волной после атаки украинских дронов. В ночь на 30 июля очевидцы сообщили о взрыве в зданиях «Москва-сити». Позже стало известно, что удар пришелся по башне «IQ-квартала». По данным экстренных служб, в результате теракта пострадал один человек.