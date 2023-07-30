Беспилотники ВСУ атаковали башни «Москва-Сити»: главное к вечеру 30 июля

30 июля 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

В результате атаки БПЛА на «Москву-Сити» есть один пострадавший Фото: Мобильный репортер / АГН Москва новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью 30 июля деловой центр «Москва-Сити» был атакован украинскими беспилотниками. В результате этой попытки теракта есть один пострадавший. URA.RU приводит главные новости к вечеру 30 июля. Ночью около 04:00 на территории «Москва-Сити» произошли взрывы. Один из взрывов произошел в 50-этажном здании «IQ-квартала». Были выбиты стекла на двух офисных башнях, но люди были эвакуированы без жертв.

Министерство обороны России заявило, что два беспилотника упали после подавления средствами радиоэлектронной борьбы, а один был сбит противовоздушной обороной над Одинцовским районом Подмосковья. Движение на Тестовой улице было перекрыто, а аэропорт Внуково временно закрыт. Один человек пострадал в результате атаки, но аэропорт уже возобновил свою работу. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что главе государства было доложено об атаке беспилотников на здания бизнес-центра «Москва-Сити».

Минобороны России сообщило, что в Крыму были отражены 25 атак БПЛА Украины с помощью российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. 16 беспилотников были сбиты российской ПВО.

ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области, две женщины пострадали. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепр, где встретился с украинскими военными руководителями. Однако этот приезд мог раскрыть местоположение командного пункта ВСУ для российской стороны. Ранее сообщалось о российском ударе по пункту управления Вооруженных сил Украины в Днепре. Цель была уничтожена.

ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Новой Каховке. В результате удара были повреждены крыша жилого дома и газовая труба. Газоснабжение в городе прервано, а ремонтные работы невозможны из-за продолжающегося обстрела.

Героический экипаж танка, который остановил атаку украинской армии из восьми единиц западной техники, будет награжден государственными наградами Донецкой Народной Республики. Работа по этому вопросу уже проводится, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Очевидец атаки БПЛА на башни «Москва-Сити» рассказал, что изначально принял гул от крушения за шум проезжающих машин. Однако он скоро осознал, что ситуация необычная. Второй БПЛА пролетел в непосредственной близости от него, передает Пятый канал.

Ночью 30 июля деловой центр «Москва-Сити» был атакован украинскими беспилотниками. В результате этой попытки теракта есть один пострадавший. URA.RU приводит главные новости к вечеру 30 июля.