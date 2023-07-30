Песков: Путину доложили об ударах беспилотников по «Москва-Сити»

Дмитрий Песков сообщил о докладе Путину об атаках на «Москва-сити»
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников на здания бизнес-центра «Москва-сити». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путину доложено об атаке беспилотников на Московский регион», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Беспилотники ударили по башням «Москва-сити» ночью 30 июля. По данным МЧС, в результате инцидента пострадал один человек.
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