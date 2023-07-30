Песков: Путину доложили об ударах беспилотников по «Москва-Сити»

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил о докладе Путину об атаках на «Москва-сити» Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников на здания бизнес-центра «Москва-сити». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путину доложено об атаке беспилотников на Московский регион», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Беспилотники ударили по башням «Москва-сити» ночью 30 июля. По данным МЧС, в результате инцидента пострадал один человек.

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Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке беспилотников на здания бизнес-центра «Москва-сити». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путину доложено об атаке беспилотников на Московский регион», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. Беспилотники ударили по башням «Москва-сити» ночью 30 июля. По данным МЧС, в результате инцидента пострадал один человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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