В Кировграде (Свердловская область) водитель Audi, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, врезался в бетонные блоки. Авария произошла на улице Свердлова, водителя, по словам очевидицы, увезли в больницу.
«Водитель Audi хотел скрыться от силовиков, но врезался в бетонные блоки, его госпитализировали. Это произошло в Кировграде на улице Свердлова около 23 часов», — рассказала журналисту URA.RU очевидица.
По словам очевидицы, за рулем иномарки был пьяный мужчина. Он повредил ногу. «Машина разбита в хлам», — отметила собеседница агентства.
Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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