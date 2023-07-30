30 июля 2023
29 июля 2023

Свердловчанин, уходя от погони на Audi, врезался в бетонные блоки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал звездного конкура. Екатеринбург, ауди, audi, элитное авто
По данным очевидицы, водитель был пьяным (архивное фото) Фото:

В Кировграде (Свердловская область) водитель Audi, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, врезался в бетонные блоки. Авария произошла на улице Свердлова, водителя, по словам очевидицы, увезли в больницу.

«Водитель Audi хотел скрыться от силовиков, но врезался в бетонные блоки, его госпитализировали. Это произошло в Кировграде на улице Свердлова около 23 часов», — рассказала журналисту URA.RU очевидица.

По словам очевидицы, за рулем иномарки был пьяный мужчина. Он повредил ногу. «Машина разбита в хлам», — отметила собеседница агентства.

Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Мужчину увезли в больницу
Мужчину увезли в больницу
Фото:

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В Кировграде (Свердловская область) водитель Audi, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, врезался в бетонные блоки. Авария произошла на улице Свердлова, водителя, по словам очевидицы, увезли в больницу. «Водитель Audi хотел скрыться от силовиков, но врезался в бетонные блоки, его госпитализировали. Это произошло в Кировграде на улице Свердлова около 23 часов», — рассказала журналисту URA.RU очевидица. По словам очевидицы, за рулем иномарки был пьяный мужчина. Он повредил ногу. «Машина разбита в хлам», — отметила собеседница агентства. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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