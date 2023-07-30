В центре Копейска Челябинской области выставлена на продажу столовая за 2,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте объявлений.
«В связи с переездом продам действующий бизнес точку общественного питания: Столовая „Аппетит“. Товарооборот в месяц 1,2-1,5 млн рублей (можем предоставить всю документацию)», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Автор указал, что столовая находится в месте с хорошей проходимостью. В стоимость входит все оборудование, мебель, посуда, техника. По его словам, помещение площадью 200 квадратных метров взято в долгосрочную аренду.
«Работаем по нескольким направлениям: корнер с едой, проведение банкетов, изготовление и продажа полуфабрикатов и выпечки. Весь персонал обучен и остается работать с новым собственником», — уточняется в объявлении.
Ранее стало известно, что в Металлургическом районе Челябинске выставили на продажу за 29,5 млн рублей здание ресторана Grand Ural. Объект может использоваться как производство, частный медицинский, образовательный центр, гостиница, сауна, хостел, офис, ресторан или магазин.
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