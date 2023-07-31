Бастрыкин требует проверить челябинца, выгуливающего бойцовских собак вблизи детей

31 июля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе и результатах проверки Фото: Пресс-служба Государственной Думы Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует провести проверку по выгулу жителем Челябинска бойцовских собак без поводка вблизи детских площадок. Доклад Бастрыкин поручил представить руководителю ведомства по региону Петру Решетникову, сообщили в пресс-службе СКР. «В эфире федерального канала сообщают, что хозяин выгуливает бойцовских собак без поводка, а рядом находится детская площадка. Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю по Челябинской области Решетникову организовать проверку и представить доклад о ходе и результатах», — рассказали в пресс-службе. В эфире вопрос подняли после многочисленных жалоб жителей микрорайона. Там также отметили, что собаки ранее нападали на людей и других животных.

Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует провести проверку по выгулу жителем Челябинска бойцовских собак без поводка вблизи детских площадок. Доклад Бастрыкин поручил представить руководителю ведомства по региону Петру Решетникову, сообщили в пресс-службе СКР. «В эфире федерального канала сообщают, что хозяин выгуливает бойцовских собак без поводка, а рядом находится детская площадка. Глава ведомства Бастрыкин поручил руководителю по Челябинской области Решетникову организовать проверку и представить доклад о ходе и результатах», — рассказали в пресс-службе. В эфире вопрос подняли после многочисленных жалоб жителей микрорайона. Там также отметили, что собаки ранее нападали на людей и других животных.