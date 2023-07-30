В Нижневартовске откроют строительную лабораторию для детей

31 июля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Школьники смогут на месте декорировать свои поделки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на День строителя откроют творческую лабораторию для детей. Школьникам приготовили мастер-классы от строителей и дизайнеров. Об этом URA.RU рассказали представители саморегулируемой организация Союз «СРО «ОПУС», которые организовали площадку. «В ходе мастер-класса опытные наставники познакомят участников с примерами готовых изделий, расскажут об этапах их изготовления, проведут инструктаж по технике безопасности и предоставят все необходимые материалы и инструменты. Затем каждый участник под бдительным надзором и при помощи мастера создаст свое изделие. Самым маленьким смогут помогать родители», — рассказал журналисту агентства гендиректор организации Сергей Чабан. Школьников будут учить на площади Нефтяников. Организаторы приготовили для детей мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, табуретов, разделочных досок и мозаичных панно из керамической плитки. Вместе с педагогами-дизайнерами Нижневартовского строительного колледжа дети смогут сразу же декорировать поделки. «Необходимые для этого материалы, краски, кисти и фартуки тоже предоставят», — добавили организаторы.

В Нижневартовске (ХМАО) на День строителя откроют творческую лабораторию для детей. Школьникам приготовили мастер-классы от строителей и дизайнеров. Об этом URA.RU рассказали представители саморегулируемой организация Союз «СРО «ОПУС», которые организовали площадку. «В ходе мастер-класса опытные наставники познакомят участников с примерами готовых изделий, расскажут об этапах их изготовления, проведут инструктаж по технике безопасности и предоставят все необходимые материалы и инструменты. Затем каждый участник под бдительным надзором и при помощи мастера создаст свое изделие. Самым маленьким смогут помогать родители», — рассказал журналисту агентства гендиректор организации Сергей Чабан. Школьников будут учить на площади Нефтяников. Организаторы приготовили для детей мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, табуретов, разделочных досок и мозаичных панно из керамической плитки. Вместе с педагогами-дизайнерами Нижневартовского строительного колледжа дети смогут сразу же декорировать поделки. «Необходимые для этого материалы, краски, кисти и фартуки тоже предоставят», — добавили организаторы.