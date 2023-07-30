30 июля 2023

В Нижневартовске откроют строительную лабораторию для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники смогут на месте декорировать свои поделки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на День строителя откроют творческую лабораторию для детей. Школьникам приготовили мастер-классы от строителей и дизайнеров. Об этом URA.RU рассказали представители саморегулируемой организация Союз «СРО «ОПУС», которые организовали площадку.

«В ходе мастер-класса опытные наставники познакомят участников с примерами готовых изделий, расскажут об этапах их изготовления, проведут инструктаж по технике безопасности и предоставят все необходимые материалы и инструменты. Затем каждый участник под бдительным надзором и при помощи мастера создаст свое изделие. Самым маленьким смогут помогать родители», — рассказал журналисту агентства гендиректор организации Сергей Чабан.

Школьников будут учить на площади Нефтяников. Организаторы приготовили для детей мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, табуретов, разделочных досок и мозаичных панно из керамической плитки. Вместе с педагогами-дизайнерами Нижневартовского строительного колледжа дети смогут сразу же декорировать поделки. «Необходимые для этого материалы, краски, кисти и фартуки тоже предоставят», — добавили организаторы.

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В Нижневартовске (ХМАО) на День строителя откроют творческую лабораторию для детей. Школьникам приготовили мастер-классы от строителей и дизайнеров. Об этом URA.RU рассказали представители саморегулируемой организация Союз «СРО «ОПУС», которые организовали площадку. «В ходе мастер-класса опытные наставники познакомят участников с примерами готовых изделий, расскажут об этапах их изготовления, проведут инструктаж по технике безопасности и предоставят все необходимые материалы и инструменты. Затем каждый участник под бдительным надзором и при помощи мастера создаст свое изделие. Самым маленьким смогут помогать родители», — рассказал журналисту агентства гендиректор организации Сергей Чабан. Школьников будут учить на площади Нефтяников. Организаторы приготовили для детей мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, табуретов, разделочных досок и мозаичных панно из керамической плитки. Вместе с педагогами-дизайнерами Нижневартовского строительного колледжа дети смогут сразу же декорировать поделки. «Необходимые для этого материалы, краски, кисти и фартуки тоже предоставят», — добавили организаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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