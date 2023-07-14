14 июля 2023

«РВ»: украинские мобилизованные сдались сразу при появлении ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, вертолет, ВСУ, stock
Мобилизованные ВСУ сдались в плен сразу как увидели российских военных Фото:

Мобилизованные Вооруженных сил Украины (ВСУ) побежали сдаваться в плен сразу, как только увидели российских военных. Об этом рассказали военкоры в Telegram.

«Отряд ВСУ сразу сдался при появлении российских бойцов. Они (солдаты — прим. URA.RU) рассказывают, как их забрали по мобилизации прямо из дома и отправили на передовую. Оружия дали мало», — передает слова украинского пленного telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Был старый автомат, 82-го года, было 4 рожка патронов у меня, гранату выдали одну», — жалуется мобилизованный ВСУ на видео, снятом российскими военкорами. По словам пленного, американская боевая пехотная машина Bradley постоянно ломалась. Обращаясь к украинцам, пленные призвали своих сограждан не идти на фронт, а также избегать мобилизации любыми способами.

Ранее сообщалось, что украинские военные знают о хорошем отношении к пленным в российской армии. Украинцы рассказывают, что условия в плену гораздо лучше, чем на передовой.

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Мобилизованные Вооруженных сил Украины (ВСУ) побежали сдаваться в плен сразу, как только увидели российских военных. Об этом рассказали военкоры в Telegram. «Отряд ВСУ сразу сдался при появлении российских бойцов. Они (солдаты — прим. URA.RU) рассказывают, как их забрали по мобилизации прямо из дома и отправили на передовую. Оружия дали мало», — передает слова украинского пленного telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Был старый автомат, 82-го года, было 4 рожка патронов у меня, гранату выдали одну», — жалуется мобилизованный ВСУ на видео, снятом российскими военкорами. По словам пленного, американская боевая пехотная машина Bradley постоянно ломалась. Обращаясь к украинцам, пленные призвали своих сограждан не идти на фронт, а также избегать мобилизации любыми способами. Ранее сообщалось, что украинские военные знают о хорошем отношении к пленным в российской армии. Украинцы рассказывают, что условия в плену гораздо лучше, чем на передовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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