«РВ»: украинские мобилизованные сдались сразу при появлении ВС РФ 15 июля 2023 в 05:22 Размер текста - 17 + Мобилизованные ВСУ сдались в плен сразу как увидели российских военных Фото: Официальный сайт президента Украины Мобилизованные Вооруженных сил Украины (ВСУ) побежали сдаваться в плен сразу, как только увидели российских военных. Об этом рассказали военкоры в Telegram. «Отряд ВСУ сразу сдался при появлении российских бойцов. Они (солдаты — прим. URA.RU) рассказывают, как их забрали по мобилизации прямо из дома и отправили на передовую. Оружия дали мало», — передает слова украинского пленного telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Был старый автомат, 82-го года, было 4 рожка патронов у меня, гранату выдали одну», — жалуется мобилизованный ВСУ на видео, снятом российскими военкорами. По словам пленного, американская боевая пехотная машина Bradley постоянно ломалась. Обращаясь к украинцам, пленные призвали своих сограждан не идти на фронт, а также избегать мобилизации любыми способами. Ранее сообщалось, что украинские военные знают о хорошем отношении к пленным в российской армии. Украинцы рассказывают, что условия в плену гораздо лучше, чем на передовой. Мобилизованные Вооруженных сил Украины (ВСУ) побежали сдаваться в плен сразу, как только увидели российских военных. Об этом рассказали военкоры в Telegram. «Отряд ВСУ сразу сдался при появлении российских бойцов. Они (солдаты — прим. URA.RU) рассказывают, как их забрали по мобилизации прямо из дома и отправили на передовую. Оружия дали мало», — передает слова украинского пленного telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Был старый автомат, 82-го года, было 4 рожка патронов у меня, гранату выдали одну», — жалуется мобилизованный ВСУ на видео, снятом российскими военкорами. По словам пленного, американская боевая пехотная машина Bradley постоянно ломалась. Обращаясь к украинцам, пленные призвали своих сограждан не идти на фронт, а также избегать мобилизации любыми способами. Ранее сообщалось, что украинские военные знают о хорошем отношении к пленным в российской армии. Украинцы рассказывают, что условия в плену гораздо лучше, чем на передовой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям