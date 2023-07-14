«РВ»: украинские мобилизованные сдались сразу при появлении ВС РФ

Мобилизованные Вооруженных сил Украины (ВСУ) побежали сдаваться в плен сразу, как только увидели российских военных. Об этом рассказали военкоры в Telegram.
«Отряд ВСУ сразу сдался при появлении российских бойцов. Они (солдаты — прим. URA.RU) рассказывают, как их забрали по мобилизации прямо из дома и отправили на передовую. Оружия дали мало», — передает слова украинского пленного telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Был старый автомат, 82-го года, было 4 рожка патронов у меня, гранату выдали одну», — жалуется мобилизованный ВСУ на видео, снятом российскими военкорами. По словам пленного, американская боевая пехотная машина Bradley постоянно ломалась. Обращаясь к украинцам, пленные призвали своих сограждан не идти на фронт, а также избегать мобилизации любыми способами.
Ранее сообщалось, что украинские военные знают о хорошем отношении к пленным в российской армии. Украинцы рассказывают, что условия в плену гораздо лучше, чем на передовой.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.