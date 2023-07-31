31 июля 2023

В ХМАО пенсионерка поступила в университет в 74 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Гимназия №215. Екатеринбург, учитель, пенсионерка, работа, компьютерная техника, компьютерная грамотность, дистанционное обучение, долголетие
Пенсионерка поступила на магистратуру для более детального изучения педагогики Фото:

74-летняя Марина Колтынаева стала абитуриенткой направления «Педагогическое образование (музыкальная культура)» Нижневартовского государственного университета (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Мне хочется привить детям любовь к хорошей музыке. Считаю, что это одна из ключевых задач педагога», — рассказала абитуриентка пресс-службе НВГУ.

Совсем недавно женщина получила диплом бакалавра в сфере музыкального образования в нижневартовском вузе. Теперь цель Колтынаевой в более глубоком изучении педагогики и влияния музыки на детей. Абитуриентка верит, что учеба в магистратуре поможет ей постичь основные нюансы преподавательской деятельности.

Ранее URA.RU писало о том, что нижневартовский вуз вошел в топ-50 вузов страны по индексу эффективности воспитательной деятельности. Рейтинг был составлен Минобрнауки РФ и Росмолодежи.

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74-летняя Марина Колтынаева стала абитуриенткой направления «Педагогическое образование (музыкальная культура)» Нижневартовского государственного университета (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Мне хочется привить детям любовь к хорошей музыке. Считаю, что это одна из ключевых задач педагога», — рассказала абитуриентка пресс-службе НВГУ. Совсем недавно женщина получила диплом бакалавра в сфере музыкального образования в нижневартовском вузе. Теперь цель Колтынаевой в более глубоком изучении педагогики и влияния музыки на детей. Абитуриентка верит, что учеба в магистратуре поможет ей постичь основные нюансы преподавательской деятельности. Ранее URA.RU писало о том, что нижневартовский вуз вошел в топ-50 вузов страны по индексу эффективности воспитательной деятельности. Рейтинг был составлен Минобрнауки РФ и Росмолодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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