В ХМАО пенсионерка поступила в университет в 74 года

01 августа 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Пенсионерка поступила на магистратуру для более детального изучения педагогики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 74-летняя Марина Колтынаева стала абитуриенткой направления «Педагогическое образование (музыкальная культура)» Нижневартовского государственного университета (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Мне хочется привить детям любовь к хорошей музыке. Считаю, что это одна из ключевых задач педагога», — рассказала абитуриентка пресс-службе НВГУ. Совсем недавно женщина получила диплом бакалавра в сфере музыкального образования в нижневартовском вузе. Теперь цель Колтынаевой в более глубоком изучении педагогики и влияния музыки на детей. Абитуриентка верит, что учеба в магистратуре поможет ей постичь основные нюансы преподавательской деятельности. Ранее URA.RU писало о том, что нижневартовский вуз вошел в топ-50 вузов страны по индексу эффективности воспитательной деятельности. Рейтинг был составлен Минобрнауки РФ и Росмолодежи.

74-летняя Марина Колтынаева стала абитуриенткой направления «Педагогическое образование (музыкальная культура)» Нижневартовского государственного университета (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «Мне хочется привить детям любовь к хорошей музыке. Считаю, что это одна из ключевых задач педагога», — рассказала абитуриентка пресс-службе НВГУ. Совсем недавно женщина получила диплом бакалавра в сфере музыкального образования в нижневартовском вузе. Теперь цель Колтынаевой в более глубоком изучении педагогики и влияния музыки на детей. Абитуриентка верит, что учеба в магистратуре поможет ей постичь основные нюансы преподавательской деятельности. Ранее URA.RU писало о том, что нижневартовский вуз вошел в топ-50 вузов страны по индексу эффективности воспитательной деятельности. Рейтинг был составлен Минобрнауки РФ и Росмолодежи.