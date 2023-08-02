Житель Тюменской области обвинил полицейских в избиении и угрозе подкинуть наркотики

02 августа 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Мужчина утверждал, что инспекторы ДПС били его и угрожали подкинуть наркотики, если он не подтвердит их версию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Ишима (Тюменская область) обвинил полицейских в избиении и угрозе подбросить ему наркотики. Информация содержится в материалах суда. Следователи не нашли повода возбуждать уголовное дело. «Фролов, обвиняемый в управлении автомобилем в состоянии опьянения, в суде заявил, что полицейские били его и угрожали, что, если он не подпишет отказ от медосвидетельствования, ему в машину подкинут два килограмма наркотиков. По словам обвиняемого, на момент задержания он был трезв», — следует из материалов судебного акта. Ишимца задержали возле городского ЗАГСа в заглохшем автомобиле. Как утверждал мужчина, в машине закончился бензин, водитель ушел за топливом, а он и еще один пассажир остались на месте. Подъехавшие к ним сотрудники ГИБДД нашли в машине пиво и доставили обоих мужчин в отдел, а затем в больницу. Там, по версии обвиняемого, он «продул трубку», следов алкоголя не нашли. Однако полицейские начали убеждать его подписать отказ. По словам мужчины, оговорить его они решили, так как он уже имел судимость по аналогичной статье. Позднее жаловаться на действия силовиков он не стал, так как боялся. При этом в показаниях, данных на предварительном следствии, мужчина рассказал, что действительно управлял машиной нетрезвым и отказался от проверки на опьянение. Как пояснил подсудимый, такую версию он озвучил под давлением. Ранее Фролов уже был неоднократно судим. Дважды за управление автомобилем в состоянии опьянения, и по одному разу за причинение вреда здоровью легкой степени, незаконное лишение свободы в отношении ребенка и кражу. По показаниям понятых, обвиняемый вел себя агрессивно. Алкоголем от него не пахло, но от прохождения проверки он отказался. А на месте задержания во время следственных действий признал, что был пьян за рулем. Свидетель со стороны защиты, который также находился в автомобиле, рассказал, что его и Фролова доставили в больницу, где у последнего алкоголя в организме не нашли. В отделе полиции их развели по разным кабинетам. По словам свидетеля, его силовики также били и говорили, что нужно дать определенные показания. «После случившегося он и Фролов звонили водителю автомобиля, просили рассказать, как все было. Однако тот отказался, так как планировал устраиваться на работу в органы полиции», — говорится в судакте. К показаниям Фролова и его друга суд отнесся скептически, посчитав их способом защиты для уклонения от наказания. Что до угроз со стороны силовиков, то по этому факту следователи проводили проверку. В возбуждении уголовного дела было отказано, а подсудимый и его адвокат это решение не оспорили. По итогу Фролова признали виновным. Мужчина подал жалобу в кассационный суд, она находится на рассмотрении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Ишима (Тюменская область) обвинил полицейских в избиении и угрозе подбросить ему наркотики. Информация содержится в материалах суда. Следователи не нашли повода возбуждать уголовное дело. «Фролов, обвиняемый в управлении автомобилем в состоянии опьянения, в суде заявил, что полицейские били его и угрожали, что, если он не подпишет отказ от медосвидетельствования, ему в машину подкинут два килограмма наркотиков. По словам обвиняемого, на момент задержания он был трезв», — следует из материалов судебного акта. Ишимца задержали возле городского ЗАГСа в заглохшем автомобиле. Как утверждал мужчина, в машине закончился бензин, водитель ушел за топливом, а он и еще один пассажир остались на месте. Подъехавшие к ним сотрудники ГИБДД нашли в машине пиво и доставили обоих мужчин в отдел, а затем в больницу. Там, по версии обвиняемого, он «продул трубку», следов алкоголя не нашли. Однако полицейские начали убеждать его подписать отказ. По словам мужчины, оговорить его они решили, так как он уже имел судимость по аналогичной статье. Позднее жаловаться на действия силовиков он не стал, так как боялся. При этом в показаниях, данных на предварительном следствии, мужчина рассказал, что действительно управлял машиной нетрезвым и отказался от проверки на опьянение. Как пояснил подсудимый, такую версию он озвучил под давлением. Ранее Фролов уже был неоднократно судим. Дважды за управление автомобилем в состоянии опьянения, и по одному разу за причинение вреда здоровью легкой степени, незаконное лишение свободы в отношении ребенка и кражу. По показаниям понятых, обвиняемый вел себя агрессивно. Алкоголем от него не пахло, но от прохождения проверки он отказался. А на месте задержания во время следственных действий признал, что был пьян за рулем. Свидетель со стороны защиты, который также находился в автомобиле, рассказал, что его и Фролова доставили в больницу, где у последнего алкоголя в организме не нашли. В отделе полиции их развели по разным кабинетам. По словам свидетеля, его силовики также били и говорили, что нужно дать определенные показания. «После случившегося он и Фролов звонили водителю автомобиля, просили рассказать, как все было. Однако тот отказался, так как планировал устраиваться на работу в органы полиции», — говорится в судакте. К показаниям Фролова и его друга суд отнесся скептически, посчитав их способом защиты для уклонения от наказания. Что до угроз со стороны силовиков, то по этому факту следователи проводили проверку. В возбуждении уголовного дела было отказано, а подсудимый и его адвокат это решение не оспорили. По итогу Фролова признали виновным. Мужчина подал жалобу в кассационный суд, она находится на рассмотрении.