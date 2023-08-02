Путин ускоряет процесс интеграции Донбасса

Путин ускоряет процесс интеграции Донбасса через культуру

02 августа 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин ускоряет процесс интеграции Донбасса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Интеграция республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет ускорена. Президент Владимир Путин решил активизировать этот процесс через закрепление культурных связей. В связи с этим он выделил дополнительные деньги из своего резервного фонда на закупку художественной литературы для библиотек в новых регионах. «Жители этих регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Любят произведения наших выдающихся соотечественников, несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи, из библиотек или уничтожить. У подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего, и люди дали на нее свой однозначный ответ», — заявил Путин. В четырех новых регионах более тысячи публичных и свыше 1,3 тысячи школьных библиотек, отметил президент. Но их фонды устарели — это издания еще советских времен. «Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, пополнить отечественной да и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы… В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров. Работу нужно провести максимально оперативно. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники», — потребовал президент. Как пояснил URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, новые регионы должны жить в единой для всей страны концепции. «Президент показывает, что мы живем в одной стране. У нас общие ценности, общая культура, общая история. Мы должны жить в единой системе ценностей и гуманитарных основ», — пояснил Солонников. На встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко 1 августа Путин поддержал создание совета по интеграции новых регионов. Этот орган будет помогать заксобраниям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые будут избраны в сентябре, формировать региональное законодательство, которое будет соответствовать правовой системе РФ и Конституции страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интеграция республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет ускорена. Президент Владимир Путин решил активизировать этот процесс через закрепление культурных связей. В связи с этим он выделил дополнительные деньги из своего резервного фонда на закупку художественной литературы для библиотек в новых регионах. «Жители этих регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Любят произведения наших выдающихся соотечественников, несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи, из библиотек или уничтожить. У подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего, и люди дали на нее свой однозначный ответ», — заявил Путин. В четырех новых регионах более тысячи публичных и свыше 1,3 тысячи школьных библиотек, отметил президент. Но их фонды устарели — это издания еще советских времен. «Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, пополнить отечественной да и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы… В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров. Работу нужно провести максимально оперативно. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники», — потребовал президент. Как пояснил URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, новые регионы должны жить в единой для всей страны концепции. «Президент показывает, что мы живем в одной стране. У нас общие ценности, общая культура, общая история. Мы должны жить в единой системе ценностей и гуманитарных основ», — пояснил Солонников. На встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко 1 августа Путин поддержал создание совета по интеграции новых регионов. Этот орган будет помогать заксобраниям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые будут избраны в сентябре, формировать региональное законодательство, которое будет соответствовать правовой системе РФ и Конституции страны.