Путин наделил Совет Федерации особыми полномочиями по Донбассу

01 августа 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин наделил Совет Федерации особыми полномочиями по Донбассу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент РФ Владимир Путин наделил Совет Федерации особыми полномочиями по новым регионам. Верхняя палата парламента будет помогать коллегам на местах формировать собственное законодательство, основанное на российской правовой базе. Объем работ колоссальный, поэтому это поручено Совфеду, объяснил это решение, озвученное на встрече Путина со спикером Валентиной Матвиенко 1 августа, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Во всех новых регионах предстоит масштабная работа по приведению законодательства, которое действует на их территории, в соответствие с федеральными законами и различными кодексами. Объем работ такой, что подступиться сложно. Поэтому неудивительно, что такой совет создается — необходима координация между региональными органами власти в новых региона и федеральными законодателями. Совет Федерации — это палата регионов, поэтому он и берется за это, и Путин поддержал», — пояснил Мухин. По словам Валентины Матвиенко, над законодательством новых регионов придется работать «с чистого листа», а опыта у местных политиков пока не хватает. «В сентябре будут избраны региональные парламенты: важно, чтобы законы, которые они будут принимать, обязательно соответствовали и Конституции, и российскому законодательству», — подчеркнула спикер. Как отметил президент Путин, Совет Федерации — «особая палата — палата регионов». «Работа именно в региональном измерении является не менее важной [чем законодательная]. Прямая связь с регионами, понимание того, что происходит „на земле“, что нужно сделать для того, чтобы задачи, которые стоят на региональном уровне, решались еще более эффективно и своевременно, — это чрезвычайно важная, просто очень важная вещь», — отметил Путин. Он поблагодарил Матвиенко за внимание сенаторов к вопросам социального плана, а также подчеркнул, что многие инициативы Совфеда «рождаются снизу» — в ходе работы в регионах страны. «Надеюсь, что после небольших каникул работа в таком серьезном, напряженном ключе будет продолжена», — сказал президент. Накануне Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Председатели обеих палат парламента рассказали президенту об итогах весенней сессии и планах на осеннюю сессию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин наделил Совет Федерации особыми полномочиями по новым регионам. Верхняя палата парламента будет помогать коллегам на местах формировать собственное законодательство, основанное на российской правовой базе. Объем работ колоссальный, поэтому это поручено Совфеду, объяснил это решение, озвученное на встрече Путина со спикером Валентиной Матвиенко 1 августа, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Во всех новых регионах предстоит масштабная работа по приведению законодательства, которое действует на их территории, в соответствие с федеральными законами и различными кодексами. Объем работ такой, что подступиться сложно. Поэтому неудивительно, что такой совет создается — необходима координация между региональными органами власти в новых региона и федеральными законодателями. Совет Федерации — это палата регионов, поэтому он и берется за это, и Путин поддержал», — пояснил Мухин. По словам Валентины Матвиенко, над законодательством новых регионов придется работать «с чистого листа», а опыта у местных политиков пока не хватает. «В сентябре будут избраны региональные парламенты: важно, чтобы законы, которые они будут принимать, обязательно соответствовали и Конституции, и российскому законодательству», — подчеркнула спикер. Как отметил президент Путин, Совет Федерации — «особая палата — палата регионов». «Работа именно в региональном измерении является не менее важной [чем законодательная]. Прямая связь с регионами, понимание того, что происходит „на земле“, что нужно сделать для того, чтобы задачи, которые стоят на региональном уровне, решались еще более эффективно и своевременно, — это чрезвычайно важная, просто очень важная вещь», — отметил Путин. Он поблагодарил Матвиенко за внимание сенаторов к вопросам социального плана, а также подчеркнул, что многие инициативы Совфеда «рождаются снизу» — в ходе работы в регионах страны. «Надеюсь, что после небольших каникул работа в таком серьезном, напряженном ключе будет продолжена», — сказал президент. Накануне Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Председатели обеих палат парламента рассказали президенту об итогах весенней сессии и планах на осеннюю сессию.