На стройке в пермской деревне рабочий погиб, упав в шахту лифта

В деревне Кондратово Пермского муниципального района погиб рабочий из Таджикистана, упавший в шахту лифта с третьего этажа. ЧП произошло на строительной площадке АО «СтройПанельКомплект».
«На стройплощадке АО „СтройПанельКомплект“ погиб гражданин Таджикистана. 02 августа 2023 года штукатур, производя работы по оштукатуриванию потолка на третьем этаже строящегося дома в деревне Кондратово в зоне места общего пользования, упал с высоты в шахту лифта. В результате получил смертельные травмы», — сообщается на сайте госинспекции труда Пермского края.
Сотрудники инспекции совместно со следователями устанавливают обстоятельства гибели рабочего. Также проверяется наличие трудовых отношений между мужчиной и работодателем.
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