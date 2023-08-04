В Ирбите закроют дороги для движения машин из-за ярмарки 05 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 + Движение будет закрыто с 5 по 13 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ирбите (Свердловская область) с 5 по 13 августа будет перекрыто несколько улиц для движения машин из-за Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В связи с проведением XXI межрегиональной Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа, вводится временное ограничение на проезд авто в Ирбите. Оно будет действовать с 18 часов текущего дня по 13 августа», — пишут автоинспекторы в telegram-канале. Для движения машин будут закрыты: улица Красноармейская от Ленина до Орджоникидзе;

улица Орджоникидзе от Красноармейской до Кирова;

улица Ленина от Володарского до Карла Маркса;

улица Кирова от Ленина до Советской. Откроется ярмарка в Ирбите 11 августа в 10:00. На ней пройдут различные конкурсы, выставки и концерты. Закроется выставка 13 августа в 15:00. В Ирбите (Свердловская область) с 5 по 13 августа будет перекрыто несколько улиц для движения машин из-за Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В связи с проведением XXI межрегиональной Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа, вводится временное ограничение на проезд авто в Ирбите. Оно будет действовать с 18 часов текущего дня по 13 августа», — пишут автоинспекторы в telegram-канале. Для движения машин будут закрыты: Откроется ярмарка в Ирбите 11 августа в 10:00. На ней пройдут различные конкурсы, выставки и концерты. Закроется выставка 13 августа в 15:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям