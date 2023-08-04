В Ирбите закроют дороги для движения машин из-за ярмарки

В Ирбите (Свердловская область) с 5 по 13 августа будет перекрыто несколько улиц для движения машин из-за Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«В связи с проведением XXI межрегиональной Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа, вводится временное ограничение на проезд авто в Ирбите. Оно будет действовать с 18 часов текущего дня по 13 августа», — пишут автоинспекторы в telegram-канале.
Для движения машин будут закрыты:
- улица Красноармейская от Ленина до Орджоникидзе;
- улица Орджоникидзе от Красноармейской до Кирова;
- улица Ленина от Володарского до Карла Маркса;
- улица Кирова от Ленина до Советской.
Откроется ярмарка в Ирбите 11 августа в 10:00. На ней пройдут различные конкурсы, выставки и концерты. Закроется выставка 13 августа в 15:00.
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