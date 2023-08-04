04 августа 2023

В Ирбите закроют дороги для движения машин из-за ярмарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, знак стоп, стоп, проезд закрыт, запрещающий знак, кирпич, запрещающий знак стоп
Движение будет закрыто с 5 по 13 августа Фото:

В Ирбите (Свердловская область) с 5 по 13 августа будет перекрыто несколько улиц для движения машин из-за Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«В связи с проведением XXI межрегиональной Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа, вводится временное ограничение на проезд авто в Ирбите. Оно будет действовать с 18 часов текущего дня по 13 августа», — пишут автоинспекторы в telegram-канале.

Для движения машин будут закрыты:

  • улица Красноармейская от Ленина до Орджоникидзе;
  • улица Орджоникидзе от Красноармейской до Кирова;
  • улица Ленина от Володарского до Карла Маркса;
  • улица Кирова от Ленина до Советской.

Откроется ярмарка в Ирбите 11 августа в 10:00. На ней пройдут различные конкурсы, выставки и концерты. Закроется выставка 13 августа в 15:00.

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В Ирбите (Свердловская область) с 5 по 13 августа будет перекрыто несколько улиц для движения машин из-за Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В связи с проведением XXI межрегиональной Ирбитской ярмарки, которая пройдет с 11 по 13 августа, вводится временное ограничение на проезд авто в Ирбите. Оно будет действовать с 18 часов текущего дня по 13 августа», — пишут автоинспекторы в telegram-канале. Для движения машин будут закрыты: Откроется ярмарка в Ирбите 11 августа в 10:00. На ней пройдут различные конкурсы, выставки и концерты. Закроется выставка 13 августа в 15:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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