Старовойт сообщил о последствиях ночного обстрела ВСУ Курской области

Старовойт: три дома и школа повреждены в деревне Кулига после обстрела ВСУ

06 августа 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

После ночного обстрела ВСУ повреждены окна в деревне Кулиги, сообщил Роман Старовойт Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область в ночь на 6 августа. В деревне Кулига (Рыльский район) повреждены три дома и школа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «В результате [атаки ВСУ] повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале . Он отметил, что все собственники получат помощь от региона. Ранее Старовойт сообщал о прилетах по поселку Теткино Глушковского района. Тогда были повреждены фасады 12 зданий. 5 августа в Рыльске украинский беспилотник сбросил взрывное устройство.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область в ночь на 6 августа. В деревне Кулига (Рыльский район) повреждены три дома и школа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «В результате [атаки ВСУ] повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что все собственники получат помощь от региона. Ранее Старовойт сообщал о прилетах по поселку Теткино Глушковского района. Тогда были повреждены фасады 12 зданий. 5 августа в Рыльске украинский беспилотник сбросил взрывное устройство.