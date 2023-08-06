Старовойт сообщил о последствиях ночного обстрела ВСУ Курской области

После ночного обстрела ВСУ повреждены окна в деревне Кулиги, сообщил Роман Старовойт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область в ночь на 6 августа. В деревне Кулига (Рыльский район) повреждены три дома и школа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В результате [атаки ВСУ] повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль», — написал Роман Старовойт в своем
Ранее Старовойт сообщал о прилетах по поселку Теткино Глушковского района. Тогда были повреждены фасады 12 зданий. 5 августа в Рыльске украинский беспилотник сбросил взрывное устройство.
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