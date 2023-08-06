Старовойт сообщил о последствиях ночного обстрела ВСУ Курской области

Старовойт: три дома и школа повреждены в деревне Кулига после обстрела ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревянные дома. Тюмень, старый дом, деревянный дом, разбитые окна, окна, разбитое окно, окна дома, частный дом, дом деревянный, окна деревянного дома, ветхий дом
После ночного обстрела ВСУ повреждены окна в деревне Кулиги, сообщил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область в ночь на 6 августа. В деревне Кулига (Рыльский район) повреждены три дома и школа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате [атаки ВСУ] повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что все собственники получат помощь от региона.

Ранее Старовойт сообщал о прилетах по поселку Теткино Глушковского района. Тогда были повреждены фасады 12 зданий. 5 августа в Рыльске украинский беспилотник сбросил взрывное устройство.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область в ночь на 6 августа. В деревне Кулига (Рыльский район) повреждены три дома и школа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «В результате [атаки ВСУ] повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что все собственники получат помощь от региона. Ранее Старовойт сообщал о прилетах по поселку Теткино Глушковского района. Тогда были повреждены фасады 12 зданий. 5 августа в Рыльске украинский беспилотник сбросил взрывное устройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...