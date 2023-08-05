05 августа 2023

Shot: ВСУ обстреливают Донецк кассетными снарядами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, мотострелки, оружие, бронетехника, ракета зенитная, сво
Выпущены четыре снаряда калибром 155 мм Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ ведут обстрел Донецка снарядами калибром 155 мм. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Горит здание 1 корпуса университета экономики и торговли.

«Прямо сейчас ведется серьезный обстрел Донецка со стороны ВСУ. Выпущены четыре снаряда калибром 155 мм (кассетные), — пишет telegram-канал.

Уточняется, что под обстрелом находятся Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ ведут обстрел Донецка снарядами калибром 155 мм. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Горит здание 1 корпуса университета экономики и торговли. «Прямо сейчас ведется серьезный обстрел Донецка со стороны ВСУ. Выпущены четыре снаряда калибром 155 мм (кассетные), — пишет telegram-канал. Уточняется, что под обстрелом находятся Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...