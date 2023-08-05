Shot: ВСУ обстреливают Донецк кассетными снарядами

06 августа 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Выпущены четыре снаряда калибром 155 мм Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ведут обстрел Донецка снарядами калибром 155 мм. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Горит здание 1 корпуса университета экономики и торговли. «Прямо сейчас ведется серьезный обстрел Донецка со стороны ВСУ. Выпущены четыре снаряда калибром 155 мм (кассетные), — пишет telegram-канал. Уточняется, что под обстрелом находятся Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

ВСУ ведут обстрел Донецка снарядами калибром 155 мм. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Горит здание 1 корпуса университета экономики и торговли. «Прямо сейчас ведется серьезный обстрел Донецка со стороны ВСУ. Выпущены четыре снаряда калибром 155 мм (кассетные), — пишет telegram-канал. Уточняется, что под обстрелом находятся Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.