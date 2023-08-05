Shot: ВСУ обстреливают Донецк кассетными снарядами

Выпущены четыре снаряда калибром 155 мм
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ ведут обстрел Донецка снарядами калибром 155 мм. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Горит здание 1 корпуса университета экономики и торговли.
«Прямо сейчас ведется серьезный обстрел Донецка со стороны ВСУ. Выпущены четыре снаряда калибром 155 мм (кассетные), — пишет telegram-канал.
Уточняется, что под обстрелом находятся Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.