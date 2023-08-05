05 августа 2023

ВСУ обстреляли дома в курском Теткино

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Взрыв в жилом доме на улице Индустрии, микрорайон Уралмаш. Екатеринбург, разбитое окно, разрушенная квартира
Зафиксировано 10 прилетов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов», — написал губернатор в telegram-канале.

Он добавил, что в результате обстрелов повреждены окна, фасады 12 зданий. По его словам, собственникам домов будет оказана помощь.

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Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов», — написал губернатор в telegram-канале. Он добавил, что в результате обстрелов повреждены окна, фасады 12 зданий. По его словам, собственникам домов будет оказана помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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