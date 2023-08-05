ВСУ обстреляли дома в курском Теткино

05 августа 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Зафиксировано 10 прилетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов», — написал губернатор в telegram-канале. Он добавил, что в результате обстрелов повреждены окна, фасады 12 зданий. По его словам, собственникам домов будет оказана помощь.

Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов», — написал губернатор в telegram-канале. Он добавил, что в результате обстрелов повреждены окна, фасады 12 зданий. По его словам, собственникам домов будет оказана помощь.