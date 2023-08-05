ВСУ обстреляли дома в курском Теткино

Зафиксировано 10 прилетов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов», — написал губернатор в telegram-канале.
Он добавил, что в результате обстрелов повреждены окна, фасады 12 зданий. По его словам, собственникам домов будет оказана помощь.
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