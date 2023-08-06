Склад с шелухой от семечек горит в Краснодарском крае. Видео

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Пожар на кровле тира Динамо. Челябинск, мчс, пожар, огнеборец, пожарный
В ходе тушения пожара задействовано 78 спасателей, заявили в МЧС России Фото:

В складском здании элеватора в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края произошел пожар, охвативший площадь в 2000 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском», — сообщается в telegram-канале МЧС РФ. Там добавили, что тушение огня затруднено из-за сильного ветра и сухой погоды. На месте происшествия задействованы 78 спасателей и 16 единиц техники, которые пытаются предотвратить распространение пожара на соседние здания, заключили в ведомстве.

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В складском здании элеватора в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края произошел пожар, охвативший площадь в 2000 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России. «Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском», — сообщается в telegram-канале МЧС РФ. Там добавили, что тушение огня затруднено из-за сильного ветра и сухой погоды. На месте происшествия задействованы 78 спасателей и 16 единиц техники, которые пытаются предотвратить распространение пожара на соседние здания, заключили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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