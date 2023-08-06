В ходе тушения пожара задействовано 78 спасателей, заявили в МЧС России
В складском здании элеватора в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края произошел пожар, охвативший площадь в 2000 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
«Горит склад с шелухой от семечек в поселке Кубанском», — сообщается в telegram-канале МЧС РФ. Там добавили, что тушение огня затруднено из-за сильного ветра и сухой погоды. На месте происшествия задействованы 78 спасателей и 16 единиц техники, которые пытаются предотвратить распространение пожара на соседние здания, заключили в ведомстве.
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