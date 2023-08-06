Сильный пожар произошел в Подмосковье. Видео

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Пожар на складах. Екатеринбург, тушение огня, сотрудник мчс, проливка, пожарный
На месте пожара работают экстренные службы, пишет Shot (архивное фото) Фото:

Возник сильный пожар на фабрике спорттоваров «Леко», расположенной в Подмосковье под Дмитровом. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Сильный пожар на фабрике спорттоваров „Леко“ в Подмосковье», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что предприятие располагается под Дмитровым. На данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы, которые занимаются ликвидацией пожара. Информации о пострадавших отсутствует, передает telegram-канал.

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Возник сильный пожар на фабрике спорттоваров «Леко», расположенной в Подмосковье под Дмитровом. На месте происшествия работают экстренные службы. «Сильный пожар на фабрике спорттоваров „Леко“ в Подмосковье», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что предприятие располагается под Дмитровым. На данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы, которые занимаются ликвидацией пожара. Информации о пострадавших отсутствует, передает telegram-канал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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