Песков оценил возможность завершения спецоперации

Россия продолжит операцию, сказал Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Оснований для мирного соглашения по украинскому конфликту нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оснований для соглашения на данный момент нет», — сказал Песков
Ранее Песков заявил, что Россия не стремится к присоединению новых территорий. По его словам, страна стремится контролировать все регионы, которые уже записаны в Конституции как часть РФ, а не присоединять дополнительные.
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