Песков оценил возможность завершения спецоперации

Песков: оснований для мирного соглашения с Киевом нет
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия продолжит операцию, сказал Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оснований для мирного соглашения по украинскому конфликту нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оснований для соглашения на данный момент нет», — сказал Песков газете The New York Times. Он добавил, что Россия продолжит операцию.

Ранее Песков заявил, что Россия не стремится к присоединению новых территорий. По его словам, страна стремится контролировать все регионы, которые уже записаны в Конституции как часть РФ, а не присоединять дополнительные.

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Оснований для мирного соглашения по украинскому конфликту нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Оснований для соглашения на данный момент нет», — сказал Песков газете The New York Times. Он добавил, что Россия продолжит операцию. Ранее Песков заявил, что Россия не стремится к присоединению новых территорий. По его словам, страна стремится контролировать все регионы, которые уже записаны в Конституции как часть РФ, а не присоединять дополнительные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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