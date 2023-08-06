Песков оценил возможность завершения спецоперации Песков: оснований для мирного соглашения с Киевом нет 06 августа 2023 в 17:52 Размер текста - 17 + Россия продолжит операцию, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оснований для мирного соглашения по украинскому конфликту нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Оснований для соглашения на данный момент нет», — сказал Песков газете The New York Times. Он добавил, что Россия продолжит операцию. Ранее Песков заявил, что Россия не стремится к присоединению новых территорий. По его словам, страна стремится контролировать все регионы, которые уже записаны в Конституции как часть РФ, а не присоединять дополнительные. Оснований для мирного соглашения по украинскому конфликту нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Оснований для соглашения на данный момент нет», — сказал Песков газете The New York Times. Он добавил, что Россия продолжит операцию. Ранее Песков заявил, что Россия не стремится к присоединению новых территорий. По его словам, страна стремится контролировать все регионы, которые уже записаны в Конституции как часть РФ, а не присоединять дополнительные. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям