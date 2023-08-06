Песков ответил, хочет ли Россия получить больше территорий

Перед РФ стоит цель контролировать свои собственные территории, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия стремится контролировать все регионы, которые уже записаны в Конституции страны как часть РФ, а не присоединять дополнительные. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Россия не стремится получить дополнительные территории», —
Осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области присоединились к России. Это произошло по результатам проведенных референдумов.
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