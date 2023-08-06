Песков ответил, хочет ли Россия получить больше территорий

Песков: Россия не стремится к присоединению новых территорий
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Перед РФ стоит цель контролировать свои собственные территории, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Россия стремится контролировать все регионы, которые уже записаны в Конституции страны как часть РФ, а не присоединять дополнительные. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Россия не стремится получить дополнительные территории», — передает слова Пескова The New York Times. Он добавил, что российские власти желают лишь контролировать все те территории, которые сейчас являются российскими, согласно Конституции РФ.

Осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области присоединились к России. Это произошло по результатам проведенных референдумов.

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Россия стремится контролировать все регионы, которые уже записаны в Конституции страны как часть РФ, а не присоединять дополнительные. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Россия не стремится получить дополнительные территории», — передает слова Пескова The New York Times. Он добавил, что российские власти желают лишь контролировать все те территории, которые сейчас являются российскими, согласно Конституции РФ. Осенью 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области присоединились к России. Это произошло по результатам проведенных референдумов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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