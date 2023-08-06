Подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет геодезиста на зарплату от 200 тысяч рублей

Строительно-транспортная компания «Самотлортранс» из Нижневартовска (ХМАО) — крупный подрядчик «Роснефти» — ищет геодезиста на зарплату от 200 тысяч рублей. Представитель компании сообщил агентству, что предлагает работу вахтами на нефтяных месторождениях округа
«Предприятию „Самотлортранс“ нужен ведущий геодезист для работы вахтовым методом на месторождениях. Предлагаем зарплату 216 960 рублей в месяц», — сообщил собеседник URA.RU.
Компания оплачивает проезд и питание, обеспечивает жильем и предоставляет спецодежду. Предприятие при необходимости проводит обучение персонала, оплачивает программы переобучения и повышения квалификации.
Ранее URA.RU писало, что филиал нефтесервисного предприятия «Аргос-Кедр» из Когалыма набирает персонал, в том числе геодезистов с высшим образованием. Предприятие предлагает стопроцентную бронь от мобилизации.
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