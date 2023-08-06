06 августа 2023
05 августа 2023

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО ищет геодезиста на зарплату от 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Орджоникидзевскому району. Екатеринбург, строительная площадка, инженер, геодезист, теодолит, стройка
Геодезистам «Самотлортранса» предстоит работать вахтами на нефтяных месторождениях ХМАО Фото:

Строительно-транспортная компания «Самотлортранс» из Нижневартовска (ХМАО) — крупный подрядчик «Роснефти» — ищет геодезиста на зарплату от 200 тысяч рублей. Представитель компании сообщил агентству, что предлагает работу вахтами на нефтяных месторождениях округа

«Предприятию „Самотлортранс“ нужен ведущий геодезист для работы вахтовым методом на месторождениях. Предлагаем зарплату 216 960 рублей в месяц», — сообщил собеседник URA.RU.

Компания оплачивает проезд и питание, обеспечивает жильем и предоставляет спецодежду. Предприятие при необходимости проводит обучение персонала, оплачивает программы переобучения и повышения квалификации.

Ранее URA.RU писало, что филиал нефтесервисного предприятия «Аргос-Кедр» из Когалыма набирает персонал, в том числе геодезистов с высшим образованием. Предприятие предлагает стопроцентную бронь от мобилизации.

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Строительно-транспортная компания «Самотлортранс» из Нижневартовска (ХМАО) — крупный подрядчик «Роснефти» — ищет геодезиста на зарплату от 200 тысяч рублей. Представитель компании сообщил агентству, что предлагает работу вахтами на нефтяных месторождениях округа «Предприятию „Самотлортранс“ нужен ведущий геодезист для работы вахтовым методом на месторождениях. Предлагаем зарплату 216 960 рублей в месяц», — сообщил собеседник URA.RU. Компания оплачивает проезд и питание, обеспечивает жильем и предоставляет спецодежду. Предприятие при необходимости проводит обучение персонала, оплачивает программы переобучения и повышения квалификации. Ранее URA.RU писало, что филиал нефтесервисного предприятия «Аргос-Кедр» из Когалыма набирает персонал, в том числе геодезистов с высшим образованием. Предприятие предлагает стопроцентную бронь от мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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