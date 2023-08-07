Почта Mail.ru упростила переход с Gmail на свой сервис

07 августа 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Почта Mail запустила домен xmail.ru для переноса писем с зарубежных сервисов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Почта Mail.ru запустила новый домен для почтовых ящиков — xmail.ru, на который можно перенести аккаунт и письма с иностранной почты, в том числе Gmail. Об этом сообщила пресс-служба VK. Регистрация доступна с 7 августа. «Почта Mail.ru запустила новый домен для почтовых ящиков — xmail.ru. Регистрация будет доступна пользователям сторонних сервисов, начиная с 7 августа», — говорится в сообщении пресс-службы. Руководитель продуктового направления Почта Mail.ru Артем Матюшков заявил, что пользователь может сохранить письма, которые приходили на прошлый адрес почты. Отмечается, что на аккаунте будет возможность хранения в одном месте писем всех почтовых ящиков. У пользователей на новом имени домена, кроме стандартной квоты на восемь Гб, в подарок будут идти 128 Гб хранилища «Облако Mail.ru» и пользование сервисами один месяц без рекламы. Для создания почты и переноса писем нужно заполнить форму регистрации. После переноса архива останется возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика, также можно настроить получение писем с другого ящика. На домен xmail.ru доступен перенос данных только с зарубежного сервиса. Для создания новой почты могут быть использованы стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или, которые запущены в 2020 году, internet.ru. Чаще всего используют домен mail.ru — 79%, меньше всего internet.ru — 2%. Ранее Госдума поддержала запрет для граждан на регистрацию на отечественных сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Соответствующие поправки были внесены в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Почта Mail.ru запустила новый домен для почтовых ящиков — xmail.ru, на который можно перенести аккаунт и письма с иностранной почты, в том числе Gmail. Об этом сообщила пресс-служба VK. Регистрация доступна с 7 августа. «Почта Mail.ru запустила новый домен для почтовых ящиков — xmail.ru. Регистрация будет доступна пользователям сторонних сервисов, начиная с 7 августа», — говорится в сообщении пресс-службы. Руководитель продуктового направления Почта Mail.ru Артем Матюшков заявил, что пользователь может сохранить письма, которые приходили на прошлый адрес почты. Отмечается, что на аккаунте будет возможность хранения в одном месте писем всех почтовых ящиков. У пользователей на новом имени домена, кроме стандартной квоты на восемь Гб, в подарок будут идти 128 Гб хранилища «Облако Mail.ru» и пользование сервисами один месяц без рекламы. Для создания почты и переноса писем нужно заполнить форму регистрации. После переноса архива останется возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика, также можно настроить получение писем с другого ящика. На домен xmail.ru доступен перенос данных только с зарубежного сервиса. Для создания новой почты могут быть использованы стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или, которые запущены в 2020 году, internet.ru. Чаще всего используют домен mail.ru — 79%, меньше всего internet.ru — 2%. Ранее Госдума поддержала запрет для граждан на регистрацию на отечественных сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов. Соответствующие поправки были внесены в проект к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».