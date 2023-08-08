Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в Артемовске боевика «Азова»* Бандылко

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Евгений Поддубный заявил, что боевик «Азова» был уничтожен недалеко от Артемовска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ликвидировали боевика нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Нестора Бандылко в Артемовске. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Ликвидирован еще один боевик „Азова“ — Нестор Бандылко. Неонацист, уроженец Житомира, участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2015 года», — заявил Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что украинский боевик был уничтожен в районе Артемовска.

Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что командиры «Азова» готовятся к возращению на фронт. Глава Курской области Роман Старовойт сообщил 7 августа, что в регионе средствами радиоэлектронной борьбы посадили два украинских дрона. На одном из них была символика батальона «Азов», передает «Ридус».

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Российские военные ликвидировали боевика нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Нестора Бандылко в Артемовске. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «Ликвидирован еще один боевик „Азова“ — Нестор Бандылко. Неонацист, уроженец Житомира, участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2015 года», — заявил Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что украинский боевик был уничтожен в районе Артемовска. Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что командиры «Азова» готовятся к возращению на фронт. Глава Курской области Роман Старовойт сообщил 7 августа, что в регионе средствами радиоэлектронной борьбы посадили два украинских дрона. На одном из них была символика батальона «Азов», передает «Ридус». *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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