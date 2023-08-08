Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в Артемовске боевика «Азова»* Бандылко

Российские военные ликвидировали боевика нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Нестора Бандылко в Артемовске. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
«Ликвидирован еще один боевик „Азова“ — Нестор Бандылко. Неонацист, уроженец Житомира, участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2015 года», — заявил Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что украинский боевик был уничтожен в районе Артемовска.
Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что командиры «Азова» готовятся к возращению на фронт. Глава Курской области Роман Старовойт сообщил 7 августа, что в регионе средствами радиоэлектронной борьбы посадили два украинских дрона. На одном из них была символика батальона «Азов», передает «Ридус».
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
Российские военные ликвидировали боевика нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Нестора Бандылко в Артемовске. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. «Ликвидирован еще один боевик „Азова“ — Нестор Бандылко. Неонацист, уроженец Житомира, участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2015 года», — заявил Поддубный в своем telegram-канале. Он отметил, что украинский боевик был уничтожен в районе Артемовска. Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что командиры «Азова» готовятся к возращению на фронт. Глава Курской области Роман Старовойт сообщил 7 августа, что в регионе средствами радиоэлектронной борьбы посадили два украинских дрона. На одном из них была символика батальона «Азов», передает «Ридус». *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ