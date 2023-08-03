Песков раскрыл, общались ли Путин и Эрдоган о передаче Киеву командиров «Азова»*

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган не вели переговоры о передаче Киеву командиров нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Тема не поднималась», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России были договоренности с Турцией в отношении боевиков «Азова»*. От прочих комментариев по этому вопросу российский лидер отказался.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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