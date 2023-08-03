Песков раскрыл, общались ли Путин и Эрдоган о передаче Киеву командиров «Азова»*

Песков: Путин и Эрдоган не вели переговоры о передаче Киеву командиров нацбатальона «Азов»*
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган не обсуждали передачу командиров «Азова»* Фото:

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган не вели переговоры о передаче Киеву командиров нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Тема не поднималась», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России были договоренности с Турцией в отношении боевиков «Азова»*. От прочих комментариев по этому вопросу российский лидер отказался.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган не вели переговоры о передаче Киеву командиров нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет. Тема не поднималась», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России были договоренности с Турцией в отношении боевиков «Азова»*. От прочих комментариев по этому вопросу российский лидер отказался. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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