В Курской области посадили беспилотник с символикой «Азова»*. Фото

07 августа 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Беспилотники ВСУ были поражены с помощью РЭБ, сообщил Старовойт Роман Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два украинских дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на них была изображена символика нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка „Азов“ — запрещенной в России террористической организации», — заявил Старовойт. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале , подкрепив фото доказательствами. Ранее сообщалось, что Анкара передала Киеву бойцов «Азова» Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данная ситуация не повлияет на дальнейшее развитие проектов между двумя государствами. В Турции утверждали, что передача боевиков не испортила договоренности. Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ, признан террористической организацией Фото: telegram-канал Романа Старовойта, https://t.me/gubernator_46 Фото: telegram-канал Романа Старовойта, https://t.me/gubernator_46 *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

Два украинских дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на них была изображена символика нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка „Азов“ — запрещенной в России террористической организации», — заявил Старовойт. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале, подкрепив фото доказательствами. Ранее сообщалось, что Анкара передала Киеву бойцов «Азова» Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данная ситуация не повлияет на дальнейшее развитие проектов между двумя государствами. В Турции утверждали, что передача боевиков не испортила договоренности. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.