07 августа 2023

В Курской области посадили беспилотник с символикой «Азова»*. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, бла, дрон
Беспилотники ВСУ были поражены с помощью РЭБ, сообщил Старовойт Роман Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два украинских дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на них была изображена символика нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ).

«Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка „Азов“ — запрещенной в России террористической организации», — заявил Старовойт. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале, подкрепив фото доказательствами.

Ранее сообщалось, что Анкара передала Киеву бойцов «Азова» Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данная ситуация не повлияет на дальнейшее развитие проектов между двумя государствами. В Турции утверждали, что передача боевиков не испортила договоренности.

Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ, признан террористической организацией
Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ, признан террористической организацией
Фото:
Фото:

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два украинских дрона были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на них была изображена символика нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). «Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка „Азов“ — запрещенной в России террористической организации», — заявил Старовойт. Свое заявление он опубликовал в telegram-канале, подкрепив фото доказательствами. Ранее сообщалось, что Анкара передала Киеву бойцов «Азова» Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что данная ситуация не повлияет на дальнейшее развитие проектов между двумя государствами. В Турции утверждали, что передача боевиков не испортила договоренности. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...