В Магнитогорске пропала девочка-подросток. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, захоронение, вов, поиски, поисковое движение россии, память
Девочка пропала 8 августа Фото:

В Магнитогорске Челябинской области 8 августа пропала 16-летняя девочка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«Пропала подросток 16 лет Алена Лаперикова. Девочка ушла с Гвардейской, 31 в красных шортах и черной футболке 8 августа», — говорится в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

У девочки темно-русые волосы и худощавое телосложение. Ее рост составляет 158 сантиметров.

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В Магнитогорске Челябинской области 8 августа пропала 16-летняя девочка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас». «Пропала подросток 16 лет Алена Лаперикова. Девочка ушла с Гвардейской, 31 в красных шортах и черной футболке 8 августа», — говорится в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». У девочки темно-русые волосы и худощавое телосложение. Ее рост составляет 158 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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