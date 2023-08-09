Девочка пропала 8 августа Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области 8 августа пропала 16-летняя девочка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«Пропала подросток 16 лет Алена Лаперикова. Девочка ушла с Гвардейской, 31 в красных шортах и черной футболке 8 августа», — говорится в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

У девочки темно-русые волосы и худощавое телосложение. Ее рост составляет 158 сантиметров.