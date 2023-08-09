Жительница Магнитогорска пожаловалась на властей Бастрыкину

Женщина обратилась к Бастрыкину через его приемную в социальных сетях Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Жительница Магнитогорска Челябинской области 9 августа пожаловалась на руководство города главе СК РФ Александру Бастрыкину через его приемную в социальных сетях. Причиной стало отсутствие общественного транспорта, школы и детсада в пригородных поселках.

«В городе Магнитогорск есть поселки: Западный-1, Западный-2, Нежный, Зеленая Долина. У нас нет ни одной школы и детского сада. Муниципального общественного транспорта нет. В администрацию обращались неоднократно, проблемы много лет никто не решает», — сообщила Тоня П. в паблике «Приемная Председателя СК России» в соцсети «ВКонтакте».

На комментарий жительницы откликнулись другие местные жители, которые подтвердили наличие перечисленных проблем. Тоне П. и другим пользователем ответили сотрудники из информационного центра СК России. Они сообщили, что передали обращение в СУ СКР по Челябинской области. Региональное ведомство пообещало направить ответ на обращение жителей позже.

«В следственном управлении уточняется информация по указанной ситуации. В Правобережном межрайонном следственном отделе СУ СКР области организована процессуальная проверка», — ответило ведомство в комментариях.

На звонок в пресс-службе мэрии Магнитогорска не ответили. URA.RU отправило запрос. Комментарий будет опубликован после получения.